Slušaj vest

Učesnica "Elite 9Sara Stoajnović došla je kod Mine Vrbaški i Asmina Durdžića, te im je otvorila dušu o novom dečku Ivanu Marinkoviću, sa kojim je ušla u vezu već drugog dana nakon ulaska u rijaliti, ali već imaju probleme.

- Slagala sam ga što nisam rekla za Anđela, ali nije smak sveta. Šta je Aneli poradila sve, fatalna žena i sad sam kao ja... Sad Ivan koji je podneo sve sa Jelenom i Aleksandrom, sad je to strašno - rekla je Sara.

- Tako postaješ bitna, a ne onako - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić i Sara Stojanović flertuju Foto: Printscreen Instagram

- Ne radim ga, ali napolju je bilo drugačije. Ja sam fina, a on voli đavolice- rekla je Sara.

- On zna da je ne može zadržati jer si ti vrtiguz - rekao je Asmin.

- Ostani svoja, kao i ja. Napraviše za stolom da se sa svima muvam -rekla je Mina.

- Jesi li videla šta znači razgovor sa Asminom, odmah si došla sebi - rekao je Asmin.

- Prema meni imaš neke emocije i simpatije - rekao je Asmin.

- Pa kako simpatije, zauzet dečko. Šta je tebi to bitno kad voliš Staniju? - pitala je Sara.

- Nisam ja rekao da ja imam nego ti - dodao je Asmin, pa dodao:

- Grliš dečka, a gledaš u mene - rekao je Asmin.

- Nije! Takva sam osoba, naučićete polako - istakla je Sara.

- Nije joj dobro što si to provalio - rekao je Dača.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"SITA JE VEZIVALA SINA I HTELA DA GURNE NJEGOVU TRUDNU DEVOJKU NIZ STEPENICE" Asmin Durdžić izneo jezive tvrdnje: Policija je strpala u zatvor na 3 meseca
Asmin tvrdi da je Sita vezivala sina i htela da ubije bebu njegove devojke
StarsSTANIJA JE U OPASNOSTI! Starleta će pobesneti kada vidi najnovija dešavanja iz Elite: Mina i Asmin nikad bliži
stanija.png
Rijaliti"KAD ŽELIM DA IMAM ODNOSE, GLAVA ME RAZVALJUJE" Asmin šokirao priznanjem o svojoj intimi sa Stanijom: Ove reči niko nije očekivao
stanija.png
StarsANELI ŠOKIRANA NJEGOVIM PONAŠANJEM: Ovo mi se čini kao da je lik poremećen i definitivno sam se uverila da je Asmin lud za mnom
Aneli i Asmin svađa
Stars"ŽELIM DA GA RAZVALIM" Asmin otvoreno govori o uništenju Luke Vujovića: Njega ne zanima ništa, on igra rijaliti
collage.jpg
Rijaliti"BAR 30 PUTA ME JE BLOKIRALA" Asmin Durdžić priznao da je sa Stanijom imao haos u vezi zbog Aneli
stanija.png

 Asmin govori o ćerki:

Asmin o govori o Cerki Izvor: Kurir