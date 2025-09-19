Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Sara Stoajnović došla je kod Mine Vrbaški i Asmina Durdžića, te im je otvorila dušu o novom dečku Ivanu Marinkoviću, sa kojim je ušla u vezu već drugog dana nakon ulaska u rijaliti, ali već imaju probleme.

- Slagala sam ga što nisam rekla za Anđela, ali nije smak sveta. Šta je Aneli poradila sve, fatalna žena i sad sam kao ja... Sad Ivan koji je podneo sve sa Jelenom i Aleksandrom, sad je to strašno - rekla je Sara.

- Tako postaješ bitna, a ne onako - rekao je Asmin.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Sara Stojanović flertuju Foto: Printscreen Instagram

- Ne radim ga, ali napolju je bilo drugačije. Ja sam fina, a on voli đavolice- rekla je Sara.

- On zna da je ne može zadržati jer si ti vrtiguz - rekao je Asmin.

- Ostani svoja, kao i ja. Napraviše za stolom da se sa svima muvam -rekla je Mina.

- Jesi li videla šta znači razgovor sa Asminom, odmah si došla sebi - rekao je Asmin.

- Prema meni imaš neke emocije i simpatije - rekao je Asmin.

- Pa kako simpatije, zauzet dečko. Šta je tebi to bitno kad voliš Staniju? - pitala je Sara.

- Nisam ja rekao da ja imam nego ti - dodao je Asmin, pa dodao:

- Grliš dečka, a gledaš u mene - rekao je Asmin.

- Nije! Takva sam osoba, naučićete polako - istakla je Sara.

- Nije joj dobro što si to provalio - rekao je Dača.

Kurir.rs

Asmin govori o ćerki: