Marko Janjušević Janjuš porazgovarao je sa svojim cimerima o planovima nakon Elite 9, kada je otkrio da planira da kupi stan nakon izlaska!

- Najviše bih voleo da nemam nikakvu obavezu, a da sam non-stop sa ženama. Sad sam bio napolju na sigurnom. Imao sam 4 ozbiljne veze. Svaka se normalno ponašala. Jedna je bila neozbiljna i izbacili smo je iz ekipe. Odmah je slobodno dobila. Nećeš više nikad! Neću opšte da trpim! Otkazao sam stan. Gde da plaćam 1.200 evra sa računima. Na Vračaru, što da plaćam 12 meseci? - rekao je Janjuš.

Visoke kirije

- Ja plaćam moj oko 890 sa računima - rekao je Filip Đukić.

Marko Janjušević Janjuš kod Bore na slavlju Foto: Printscreen/Instagram

- Nemoj plaćati, pa naći ćeš stan, pa i ja. Meni 100 kvadrata ne treba, nego 50 - rekao je Janjuš.

- Tu ti je plac najzaje*aniji - rekao je Filip.

- Bolje da kupim kuću. Gde da kupim stan u ovo vreme?! Mogao bih da plaćam kao kiriju, a da odmah grunem 150 na stan i da posle lelemudam, ne pada mi na pamet - rekao je Janjuš.

1.500 evra za taksi

- Vrčin je 15 minuta autoputem do Beograda - rekao je Terza.

- Sad mi je lagano kad vozim. Svaki mesec sam davao 1.500 evra na taksi - rekao je Janjuš.

