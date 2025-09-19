Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Kristina Spalević i Kristijan Golubović su se pomirili i sada, nakon što je ona prihvatila da njihovom zajedničkom životu daju još jednu šansu, objavila je svoje viđenje situacije.

Naime, oni su nakon mnogo javnih osuda i optužbi ponovo odlučili da budu zajedno, a sada je ona napisala da je to sve iz duše.

- Život nije crno-beli film. Svi donosimo odluke iz srca, iz ljubavi, slabosti, iz želje da deca odrastaju uz oba roditelja. Da, naišla sam na osudu. Znam da se neki osećaju iznevereno. Ali ništa ovde nije gluma, ja sam samo žena koja se bori i uči. Deca nisu razlog da ostajemo u toksičnom odnosu, ali jesu razlog da damo sve šanse. l da se ne kajem jednog dana, znajući da nisam sve probala - napisala je Kristina.

Kako je dalje dodala, uvek će ostati iskrena kakve god budu reakcije okoline.

- Nemam očekivanja, živim trenutak i vodim i vas kroz njega, a Bog i vreme će pokazati šta je ispravno. Na kraju krajeva, ljudi smo - napisala je ona javno na svom profilu.

