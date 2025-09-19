Janjuš i Dušica razgovaraju o vezi u rijalitiju

Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš iskoristio je priliku da porazgovara sa svojom simpatijom i novom cimerkom u rijalitiju, Dušicom Đokić, o vezama u rijalitiju, kako bi je pripremio na pritisak koji se može desiti.

- Ne mogu da budem sam, ali sam rekao da neću biti ni sa kim. Ako mi se nešto desi, ja ne mogu da sprečim svoje emocije, one same dolaze - rekao je Janjuš.

- To je ispravo što si tako rekao, znao si da će se nešto desiti - rekla je Dušica.

1/4 Vidi galeriju Janjuš i Dušica razgovaraju o vezi u rijalitiju Foto: Printscreen YouTube

- Ja sam bio sam ovde dve godine! Šta je sa tobom? - skočio je Janjuš.

- Misliš da sam ja to pratila - istakla je Dušica.

- Ovde veza nije lagana stvar. Moraš baš da se potrefiš sa nekim, pa da te boli ku*ac - rekao je Janjuš.