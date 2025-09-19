Slušaj vest

Aktuelna rijaliti učesnica Mina Vrbaški doručkovala je sa cimerom Dačom Virijevićem i tom prilikom progovorila o odnosu s Asminom Durdžićem.

Tom prilikom je priznala da se od Alibabe neće odvojiti nikako, iako neki ukućani pokušavaju da ih razdvoje.

Zbog njihovog bliskog odnosa mnogi smatraju da je Mina bacila oko na dečka Stanije Dobrojević.

Mina Vrbaški Foto: Printscreen YouTube

- Lepi Mića hoće namerno da vas razdvoji. Hipotetički i da je to istina, pa što je podržavao Terzu i Sofiju, a vas ne podržava? - pitao se Dačo.

- Znam, nego ne želim da se ta tema pokreće jer verujem da bi se on sklonio od mene, a ja bih bila osoba koja bi ustala i rekla da nemam potrebu da se sklanja od bilo koga. Meni se sviđa kako razmišlja, baš volim sa njim da pričam. Poenta je što on i ja nismo nijednu reč pričali o spoljnom svetu i životu, već samo pričamo o ovim ovde budalama - objasnila je Mina Vrbaški.

- Mića bi najsrećniji bio da Asmin i Stanija raskinu, veruj mi. Je l' ste vi imali nešto da bi on pričao ovako, niti ste se muvali niti išta, nego prave priču - pitao je Dačo.

"Ima mnogo udvarača, a uvek odabere ono zabranjeno"

Takmičari "Elite" komentarisali su udvarače Mine Vrbaški. Zorica Marković je odlučila da se umeša i poruči momcima da nemaju šanse, jer je ona pikirala zauzetog Asmina Duržića.

- Ovi momci džaba kreče, kod Mine niko nema šanse. Mudro ćuti i njen fokus je mnogo viši nivo. Odlično je poznajem, njen cilj je nešto drugo. Ima mnogo udvarača, a uvek na kraju odabere zabranjeno i opasno - komentarisala je Markovićeva.

