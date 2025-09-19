Slušaj vest

Nakon razmenjivanja nežnosti pred kamerama između Miljane Kulić i Filipa Đukića, oglasila se Marija Kulić, zgrožena ponašanjem svoje ćerke.

Marija je sigurna da Miljanu Đukić uopšte ne zanima, već da je Kulićeva s njim samo da bi se osvetila Aniti Stanojlović zbog afere koju je imala sa Lazarom Čolićem Čolom.

Foto: Printscreen

- Anita Stanojlović se zabavlja sa Filipom Đukićem, a pre njega je bila sa Zolom. Zapravo, Zola je u rijalitiju prevario Miljanu sa Anitom. Zbog toga je Miljana bila sa Đukićem, da vrati Aniti. Takva je, sebe će da osramoti samo da vrati milo za drago. Ne zaboravlja takve stvari. U svakom slučaju meni je to odvratno - objasnila je Marija.

- Zola traži 6000 evra? Nema od toga ništa, niko mu neće dati toliki honorar. Ne vredi on toliko. Kači se na Miljanino ime da bi ušao u rijaliti, jer napolju ne može da zaradi ni 1500 evra. Nema posao, tamo reklamira klubove za neku siću. Videćete da će ući za 2000 evra - govorila je Kulićeva.

Tvrdi da se Zola drogira

Iako Zola uveliko pregovara za ulazak u Elitu, Marija ističe da ne bi volela da ga vidi na vratima Bele kuće.

- Ne bih volela da Zola uđe i da se Miljana ponovo zalepi za njega. Znam da se drogira. Od droge je oslabio, a ne od čajeva i tableta. Miljana ga celo leto nije spominjala. Ranije je stalno pričala o njemu i zvala ga je, ali sada je ništa nije zanimalo. Ne znam što se vraća na priču o njemu, ne znam da li je ona tražila da ga uvedu - nastavila je majka rijaliti učesnice.

- Zola Miljani ne treba, ona kada je u vezi prestane da komentariše situacije u rijalitiju. Zola ju je ucenjivao, govori joj je: ''Ako hoćeš da budeš sa mnom nemoj da komentarišeš''. Ucenjuje je da se on ne bi svađao sa ljudima. Milion puta su pokušavali i to nikada neće uspeti. Ako uđe, iskoristi će priču, a posle kad izađu neće joj se javiti. Njoj je najbolje kad je sama i najbolje komentariše kad je sama - zaključuje Kulićka za Informer.

Miljana i Marija Kulić

Marija besna

Vruće scene sa te večeri posebno su iznervirale njenu majku Mariju Kulić, koja se ćerki putem Instagrama obratila brutalnim rečima.

- To je prava alkoholičarka pačavra. Kući ne pije, tamo se oleši. Kažeš joj nemoj ni tamo, kao da si joj rekao što više. Njena žvljanjea odvratna u sezonama misli da su mnogo zanimljivija. Odron pravi za početak - napisala je Marija Kulić na svom Instagramu povodom lude žurke na kojoj se Miljana ludo zabavljala sa Filipom.

