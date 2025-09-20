Slušaj vest

Sara Stojanović i Ivan Marinković prvi su par koji je u Eliti 9 uplovio u ljubavnu romansu, ali raj nije dugo potrajao.

Kada je isplivalo u javnost da se Sara svojevremeno poljubila sa Anđelom Rankovićem, ali i da je imala neku aferu sa Borom Santanom, Ivan je rešio da na njihov odnos stavi tačku.

Suza suzu stiže

Sara je pola emisije preplakala i molila Ivana za još jednu šansu, ali Marinković nije odustajao.

- Mnogo sam iskrena, znaš koliko sam se ja njemu obradovala. Kakav Anđelo te spopao? Da li znaš koliko sam mislila o njemu i Jakšićku sam smarala i pustila sam njegovu emisiju da gledam. Ja sam mnogo iskrena - jecala je Sara.

- Baš si bila iskrena - dodao je Ivan.

- Ja sam shvatila da ne mogu, ne glumim i stvarno nisam takva - nastavila je ona.

- Ivane, daj joj još jednu šansu - savetovala je Miljana.

- Ne bih više nikad slagala, nije tako kao što izgleda - pravdala se ona.

- Ne volim kad me neko podceni, to najviše mrzim na svetu. Ti mene da si dobro procenila skupila bi m*da i sve bi mi rekla - govorio je Ivan.

Majka očajna

Sarina majka oglasila se za domaće medije i otkrila šta misli o vezi svoje ćerke i Ivana Marinkovića.

- Naravno da mi se ne dopada, skoro je godište njenog oca! Nema lepu prošlost, za devojku poput nje, koja je završila fakultet, ostvarena, putuje po svetu... Ne pije, ne puši, ne pije kafu, ni sokove gazirane... Svako ima svoj životni put, nemam ništa protiv čoveka tog, koji je svoj put izabrao, ali... Oni nemaju nijednu dodirnu tačku, ništa slično. Ona je pola sveta proputovala, mi smo joj to sve omogućili, da ne pričam koliko je tek učila... Drugi je svet. Fizički tek... Ona voli da je muškarac poštuje, a ja ne mislim da on poštuje žene, jer kad dođe do raskida nema reči koje ne uputi suprotnoj strani. Ne znam... Ja sam u šoku. Preplakala sam dan, došla sam na ultrazvuk štitne žlezde, ne osećam se uopšte dobro već danima. Ona to sve zna i ja ne znam šta se s njom desilo - govorila je za Pink.rs.

Mislila je da će njena ćerka biti oduševljena Anđelom Rankovićem, a ne njegovim ljutim neprijateljem.

Anđelo je onaj pravi

- Znam da postoji jedan momak koji je od svih rijaliti učesnika za nju pojam svega što ona zamišlja, kao idealnog dečka... Niko nije znao da on ulazi, to je Anđelo. Kada sam videla da ulazi, rekla sam da će se Sara baš iznenaditi. Sara njega zna iz spoljnjeg sveta, nikada ništa nisu imali, jako je fin. Par puta su se sreli u gradu, poželeo joj je sreću, rekao da ona nije za to, jer je ona previše emotivna, iskrena. Ne mogu da verujem da se okrenula Ivanu. Šta se desilo, nije mi jasno. Videla sam snimak na kom čekaju džakove ujutro, Ivan grli Saru, a Anđelov pogled, njegova faca... Gleda i ne veruje. Tako je gledao u nju, bio je šokiran šta je ona sebi dopustila - rekla je Sarina majka i dodala:

- Sarin otac je u inostranstvu, on ne živi ovde. Zvao me je, danas sam ga baš nasekirala, zna da smo nas dve mnogo vezane. Kao majka ću uvek da je podržim, ali ovo mi se nimalo ne dopada.

