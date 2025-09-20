Slušaj vest

Marko Janjušević i Maja Marinković i ove sezone našli su se pod istim krovom. Iako je prošlo nekoliko godina od njihove ljubavne priče, mnogi tvrde da su oni jednu od parova koji su se najviše voleli. Janjuš se upravo zbog nje i razveo od supruge Ene sa kojom ima ćerku.

Na samom ulasku u Belu kuću mnogi učesnici a i voditelji primetili su varnice između njih, dok su oni tvrdili da je samo prijateljstvo ono što ih danas spaja.

"Možemo da budemo drugari bez pipkanja"

Bivši košarkaš nedavno je pokušao da bude bliži sa Majom dok mu je ona jasno odbrusila da sa njom nema fizičkog kontakta. Nakon toga su spomenuli i intimu.

- Mislio sam da možemo da napravimo neki kompromis - rekao je Janjuš.

- Ne može, možemo da budemo drugari bez grljenja i pipkanja - rekla je Maja.

- Čoveče ne zanima me - rekao je zadrugar.

- Šta da radim ja? Ti čim neće neko da ti da, naljutiš se - odbrusila je Maja.

- Ti si dala, srećo - rekao je Janjušević, na šta se Marinkovićeva brecnula:

- Jesam nekada davno kad sam te volela, više ne.

- Tad je bilo, nema više p***e - rekao je Janjuš.

- Zato i nećeš da pričaš sa mnom - rekla je Maja.

Najavila haos pre ulaska u Elitu

Maja Marinković je najavila da će se sa svojom najboljom drugaricom Stanijom Dobrojević u rijalitiju obračunati s "koleginicama" starletama, ali i s nevernim muškarcima.

- Stanija i ja smo dve najjače ribe! To već svi znaju, a i vide. Sve ostale devojke koje budu ušle u "Elitu" su naše jeftine kopije sa Aliekspresa - kaže samouvereno Maja i dodaje da ne planira da se svađa sa Stanijom, iako je svesna da će joj ona biti velika konkurencija.

- Nas dve sigurno nećemo imati konflikte jer se u svemu podržavamo. Spremne smo da se obračunamo sa svim jeftinim starletama, koje su zapravo naši najveći fanovi. Svi znaju da smo ona i ja uzor tim spodobama u svemu! Nas dve ćemo se posebno obračunati s nevernim muškarcima, poput Janjuša, Terze, a biće ih sigurno još!

O Janjušu

Maja je pre ulasku u Elitu otkrila da ne planira da obnovi odnos sa Janjušem.

- On je za mene završena priča! Nema šanse da budem opet s Janjušem. Otvorena sam za nove veze i ljubavi, ali samo ako tamo bude neki top-frajer. Stanija je obećala mom ocu Takiju da će me vratiti na pravi put ako se zavozam s muškarcima i rijalitijem. Ma, bolje je da ostanem sama do kraja "Elite", smučilo mi se da momci preko mene dobijaju popularnost - iskrena je Marinkovićeva.

