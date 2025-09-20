Slušaj vest

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', pripadnici sedme sile pokrenuli su brojne tebe, a mnoge od njih šokirale su javnost. Nakon što se zagrebalo ispod površine odnosa Sare Stojanović i Bore Santane, saznalo se da su njih dvoje imali aferu, odnosno da su se jednom prilikom poljubili.

Ovo saznanje razbesnelo je njenog momka, Ivana Marinkovića s kojim je u emotivnom odnosu nekoliko dana, te je rešio da stavi tačku na vazu s njom.

"Samo neka je ona dobro"

Sara Stojanović grca u suzama zbog Ivana Marinkovića Foto: Printscreen

Njena majka Miroslava Smiljić nije bila raspoložena za detaljno komentarisanje ljubavnog brodoloma svoje ćerke te je istakla da je ono što se dešava, veoma stresno po nju.

- Ne bih više da komentarišem. Osećam se baš loše i ne želim više ništa da komentarišem što se tiče njenog učešća. Samo neka ona bude dobro.

Podsetimo, sarina majka bil aje izričito protiv veze njene ćerke i 20 godina starijeg Ivana, zbog čega joj je pozlilo te je završil au bolnici kod lekara.

Sara Stojanović i Ivan Marinković na korak od poljupca Foto: Printscreen Pink

U šoku zbog ćerkinog postupka

- Bukvalno sam u šoku! Ne znam šta se sa njom dešava. Znam da joj je slao poruke prvo na Instagramu, pa poslao broj telefona, pa su prešli na WhatsApp... Sve sam poruke videla, sve su bile u fazonu kako da se pripremi, šta da ponese, šta sme, šta ne sme, kad su emisije... Slao joj je non-stop poruke, ona odgovarala. Meni je delovalo profesionalno, u smislu neko ko želi da je uputi, uzme li se u obzir njegovo iskustvo u rijalitiju. Nisam posumnjala, mada mi je bilo čudno što joj neprestano šalje poruke. Na tome se završilo dok ona nije ušla. Iskreno, bila sam u šoku odmah kada sam videla da joj je čuvao krevet. Ovo što se dešava... Ja sam baš iznenađena! Njen otac ima 51 godinu, malo je stariji od Ivana! Drugo, ne mogu da verujem da joj se sviđa takav profil muškarca. Imala je možda i neke pogrešne izbore, ali ovo... Ja ne znam šta ona može da očekuje - zbunjena je Sarina majka.

Ivan i Sara se mazili ispod pokrivača Foto: Printscreen

- Ona nije mentalno slaba devojka, deluje mi vrlo snađeno, sve mi se dopada što kaže i uradi, sva mi je super, osim njega, koji je tu. Ne dopadaju mi se neke stvari, ona ne vidi šta joj se radi oko nje, za neke muškarce. Neki ljudi je znaju iz spoljnjeg sveta, ali nemaju dobru nameru prema njoj, osim možda Filipa Đukića.

Kurir/Pink.rs