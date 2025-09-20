Maja Marinković i Marko Janjušević Jajnuš šalju tajne signale jedno drugom

Slušaj vest

Rijaliti učesnik i starletin bivši dečko Marko Janjušević Janjuš odao je Maju Marinković koja mu u prolazu šalje tajne signale, a pred ljudima se pravi da je bivši ne zanima.

- Po ceo Božiji dan ide i pokazuje mi srednji prst, a onda dođem i da se malo zagrlimo ona kao neće - rekao je Janjuš.

- Samo provociraj - rekao je Filip.

- Je l' istina to? - upitao je Terza.

- Ja mogu da dobacujem malo - rekla je Maja.

1/4 Vidi galeriju Elita - Maja i Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Je l' mogu da te zamolim da više ne dobacuješ? - upitao je Janjuš.

- Ne možeš, ja uživam u tome - rekla je Maja.

- Dođi sad vamo, dosta mi je više - rekao je Janjuš.

- Nemoj Janjuše, nemoj da me grliš - rekla je Maja.

- Ne foliraj se više - rekao je Janjuš.

- Pogledaj kakva sam, kao praćka - rekla je Maja.

- Šta mene boli k*rac što si ti najzgodnija? Iskreno kad si bila sa mnom, bila si najzgodnija - rekao je Janjuš.

- Ti imaš neki čudan ukus - rekla je Maja.