Učesnica "Elite 8Sofija Janjićijević podelila je kompilaciju fotografija sa jednom od najvoljenijih osoba u njenom životu.

U pitanju je njena baka, kojoj je bio rođendan, a unuka joj je to prilikom priredila iznenađenje.

Ona je podelila slavljeničku atmosferu u njenom porodičnom domu, te je objasnila da njena baka danas slavi rođendan, a videla se torta sa posebnom posvetom koju joj je poklonila.

Sofija Janjićijević čestitala baki rođendan Foto: printscreen instgaram

- Mojoj najboljoj baki na svetu je 75. rođendan. Volim te, beskrajno - napisala je.

Na operacije dala 5.000 evra

Bivša učesnica rijalitija Elita Sofija Janićijević potrošila je preko 5.000 evra na operacije i estetske tretmane koje je do sada uradila na sebi.

Naime, ona je pored filera na licu, koje redovno na nekoliko meseci radi, operisala i nos, a sada je promenila i oblik brade.

- Sofija je zadovoljna time kako izgleda a većina intervencija koje je uradila su fileri, a ne estetski zahvati. Ona je sada filerima korigovala i bradu, a pored toga što je povećala usne, redovno ide na botoks i tretmane koji osvežavaju kožu sa koktelima koji u sebi imaju kolagen - kaže nam izvor blizak Sofiji.

Kurir.rs

