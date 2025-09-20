Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Dušica Đokić tokom boravka u Beloj kući na nedeljnom nivou zarađuje čak 2.500 evra.

Dušica Đokić, višestruka šampionka sveta i vicešampionka Evrope u bodibildingu, skrenula je pažnju javnosti još na samom ulasku u "Elitu 9". Pored atraktivnog izgleda, ona se našla u žiži interesovanja i zbog Marka Janjuševića Janjuša koji se zaljubio u nju na prvi pogled.

Ponuda koja se ne odbija

Iako je novo lice u ovom formatu, Dušica je dobila honorar koji nikako nije mogla da odbije, pa je vrlo brzo i potpisala ugovor i našla se u Beloj kući.

Drug rijaliti učesnice otkrio je da njen honorar na nedeljnom nivou iznosi čak 2.500 evra, što je stavlja na mesto među najplaćenijim takmičarima.

- Dušica će napraviti pravi šou u rijalitiju, što je produkcija i osetila, pa su joj ponudili čak 2.500 evra honorara. Ona se pre razgovora dvoumila da li će uopšte i ući u rijaliti, ali kada je čula da će na nedeljnom nivou dobijati ozbiljnu lovu, više nije razmišljala i odmah je prihvatila. I novi, a posebno stari rijaliti učesnici koji su godinama ispred malih ekrana joj mogu pozavideti na cifri, jer niko od novajlija ne dobija ovu sumu novca - rekao je Dušicin drug.

Podsetimo, nakon što se zbližila s Janjušem za medije se oglasila i Dušicina drugarica Dina.

- On je bivši košarkaš, ali je odavno odustao od sporta. Međutim, njoj bi najveći problem bilo to što se pokazalo da nije baš veran, a njoj je to bitno. Ona je stalno bila u ozbiljnim, višegodišnjim vezama. S druge strane, Janjuš ume da bude jako uporan, šarmantan, duhovit... Mislim da za sada nije zainteresovana, ali ko zna... Devojkama i jeste najprivlačnije to kad je muškarac uporan i duhovit. Znam samo jedno - biće nečega između njih. E sad, da li će to biti samo drugarstvo ili nešto više, videćemo - kaže njena drugarica Dina.

Nije imala lepo mišljenje o Janjušu

Prema njenim rečima, Dušica je oprezna u spoljnom svetu pa veruje da neće srljati ni u "Eliti".

- Pre ulaska je rekla da će se potruditi da se ne zaljubi, ali to su rekli i mnogi drugi, pa su poklekli, uništili brakove... Takođe, pre ulaska nije imala lepo mišljenje o Janjušu, ali ga je već promenila, što je i priznala tokom izbora za mis "Zadruge-Elite 9". Očigledno je da mu za sada dobro ide, promenio joj je mišljenje, ali da li će uspeti i da je osvoji, to ne bih mogla sa sigurnošću da prognoziram. Premalo je vremena prošlo.

Među takmičarima ima dosta slobodnih momaka, a da li će neki drugi privući pažnju atraktivne bilderke neće toliko zavisiti od fizičkog izgleda.

- Njen tip su sportisti, ali neće pasti samo na nečiji izgled, nema šanse. Samo na upornost i harizmu - zaključila je drugarica atraktivne zadrugarke.

