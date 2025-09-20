Slušaj vest

Bora Santana ćaskao je sa svojim cimerkama u "Eliti 9" i tom prilikom otkrio da nikada do sada nije bio na suđenju i da ne zna kako će otići na sud kada bude trebao da se razvede od Milice Kemez.

Voditelj i aktuelni tačkmičar popularnog TV foramta u jednom trenutku, izvesno, moraće da napusti rijaliti kako bi se suočio sa Kemezovom.

Sporazumni razvod

- Nikad nisam bio na suđenjima, ne znam kako ću - priznao je Stantana.

- Je l' to sporazumni razvod? - upitala je Iva Kostić.

- Da - uzvratio je Bora.

- To će trajati pola sata - nastavila je Iva.

1/6 Vidi galeriju VENČALI SE BORA SANTANA I MILICA KEMEZ! Nakon što su sklopili zakonski brak obećali se na vernost i ljubav i pred BOGOM Foto: Petar Aleksić

- Videćemo - rekao je zabrinuti Bora.

Podsetimo, Bora i Milica bili su u braku samo devet meseci. Pred ulazak u "Elitu 9" govorio je o toj temi.

- Ostvario sam sve što sam želeo. Napravio sam vikendicu za iznajmljivanje, koja je počela da radi. Sve mi se ostvarilo, a nešto se i izjalovilo. Mislim na brak sa Milicom, ali ne može u životu sve da ti bude idealno.

Podela imovine

Bora je priznao da je razvod konačna odluka.

- Ne bih sada ništa da pričam šta bih promenio, razvodimo se i to je to. Sve je to oko nekretnina bilo naše, zajedničko. Njoj je ostao jedan plac sa temeljom, trebali su da stave kuću, ali još nisu, a ja sam kada smo se rastali počeo na drugom placu da gradim i završio sam sve za 5 meseci. Ona može i na njenom da sačeka da dobije ili da sagradi, već je pola završeno, struja, voda, kanalizacija, možda budemo prve komšije - pričao je Bora.

Bora santana nakon razvoda napravio kuću Foto: ATAIMAGES

Santana je otkrio da li je spreman za nove ljubavi i žrtve.

- Nisam spreman za nove veze, ne verujem toliko u ljubav, ali u sudbinu da. Još se nije pojavila nijedna devojka - odogovorio je Bora.