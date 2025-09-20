Slušaj vest

Vesna Vukelić Vendi je gostujući u jednoj emisiji govorila o odnosu aktuelnih rijaliti učesnika i novog ljubavnog para Sare Stojanović i Ivana Marinkovića.

- Umesto da je muškarci osvajaju, ona se pokazuje kao neuspeli lovac na muškarce. Ona je očigledno žena koja postavlja mamce i nijedan se nije upecao zato samo ona sebi daje auto golove. Ivan je pokušavao da malo zažmuri, međutim sad je već suočen sa sobom i shvata da sa svojim likovima nije u dobrim odnosima. Njen karakter je vrlo slab sa velikim apetitom čim je ona uzela Ivana. Samo što je rok trajanja razlika između Sare i drugih takmičara - otkriva Vendi.

1/5 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Printscreen YouTube

- Šta ukoliko joj oprosti, ali se nakon nekog perioda posvađa sa Borom i čuje da se desilo nešto više? - upitala je voditeljka.

- To je kao da me pitaš da li će joj dati drugi metak, ali neće joj ga dati. Ona pokazuje dim od karaktera i dim od snage, to se sve vidi u njenom fizičkom izgledu. To nije mršavo telo već nemoćno i ta ogromna glava, a one njene oči u koje ne znaju u šta gledaju - rekla je Vendi.

- Da li misliš da je Ivana odabrala baš zato što zna da on brani svoje devojke? - pitala je voditeljka.

- Naravno, zamislila je da će on biti Kenedi, a ona Merlin Monro. Samo što on nikad neće biti Kenedi, a ona tek nikad neće biti Merlin Monro - rekla je Vendi u "Pitam za druga".

Kurir.rs

