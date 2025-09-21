Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja uživaju u ljubavi nakon pomirenja.

Ljubavni par se više ne razdvaja, a često i putuju zajedno.

Nova stara Ena

Ena je aktivna na društvenim mrežama, a sada je sve iznenadila novom frizurom koja joj je promenila kompletan imidž.

Čolićeva je uradila afro kikice i znatno nadogradila kosu, a objave sa egzotične destinacije svima su oduzele dah.

Bivša učesnica Elite je pozirala u minijaturnom bikiniju i pokazala besprekornu figuru i telo nalik sirenama.

Foto: Instagram

Ako je sudeći po fotografijama, Ena nikada bolje nije izgledala, te joj ljubav sa Pejom izuzetno prija.

Podrška Pejine porodice

Rijaliti učesnik Jovan Pejić Peja kada je obnovio vezu sa Enom Čolić otkrio je kako je reagovala njegova porodica na to i da ima njihovu punu podršku.

- Moji roditelji prihvataju svaku moju opciju. Otac je već prihvatio, a majka u nekim segmentima sigurno nije, što se tiče nekih stvari pre i dešavanja, ali kad sam ja srećan majka je još deset puta srećnija - rekao je Peja, posle čega je otkrio koliko su oni kao porodica složni:

- Svi su prihvatili, stvarno, i što se tiče bake, brata, tate i mame, kao i bratanca i bratanice. U porodici kakvu odluku neko donese, mi smo svi uz njega, da je najgore.

- Svi smo složni, i Hasan, moj očuh, ja sa njim imam odnos kao sa mojim ocem. Ono što me čini srećnim, što daje čoveku vetar u leđa za život i kada pogrešiš, nema veze, idemo, ustaj. Bitno je ne koliko si puta pao, već da se uzdigneš i da vodiš svoj život - ispričao je Jovan.

