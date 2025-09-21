Slušaj vest

Marko Janjušević i Maja Marinković i ove sezone našli su se pod istim krovom u Eliti 9. Iako je prošlo nekoliko godina od njihove ljubavne priče, mnogi tvrde da su oni jednu od parova koji su se najviše voleli. Janjuš se upravo zbog nje i razveo od supruge Ene sa kojom ima ćerku.

Na samom ulasku u Belu kuću mnogi učesnici a i voditelji primetili su varnice između njih, dok su oni tvrdili da je samo prijateljstvo ono što ih danas spaja.

Zajahala Januša pred svima

Kako tvrdi bivši ljubavni par, trenutno su u prijateljskim odnosima, ali se ne libe da zajedno prave šou i gledaocima zagolicaju maštu.

Janjuš je tokom sinoćnje emisije "Nominacije" poželeo da razbije monotoniju i ukrade sve simpatije gledalaca, te je nosio Maju kroz kuću.

Marinkovićeva je sa osmehom na licu skočila na njegova leđa i ponosno išla sa njim po Beloj kući.

"Možemo da budemo drugari bez pipkanja"

Bivši košarkaš nedavno je pokušao da bude bliži sa Majom dok mu je ona jasno odbrusila da sa njom nema fizičkog kontakta. Nakon toga su spomenuli i intimu.

- Mislio sam da možemo da napravimo neki kompromis - rekao je Janjuš.

- Ne može, možemo da budemo drugari bez grljenja i pipkanja - rekla je Maja.

- Čoveče ne zanima me - rekao je zadrugar.

- Šta da radim ja? Ti čim neće neko da ti da, naljutiš se - odbrusila je Maja.

- Ti si dala, srećo - rekao je Janjušević, na šta se Marinkovićeva brecnula:

- Jesam nekada davno kad sam te volela, više ne.

- Tad je bilo, nema više p***e - rekao je Janjuš.

- Zato i nećeš da pričaš sa mnom - rekla je Maja.

