Kombi u kom se nalazio voditelj i bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić zajedno sa svojim saradnicima sa kojima radi na emisiji "48 sati svadba" se sudario sa drugim putiničkim vozilom, ali na sreću, niko nije povređen.

Đuričić je medijima koji su se našli na licu mesta tom prilikom rekao da moraju da sačekaju policiju kako bi izvršili celokupan uviđaj.

Pored toga, on je naglasio da niko iz njegovoj vozila, kao ni iz drugog vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći, nije podlegao povredama, te saopštio da se oseća dobro. Takođe Miki je apelovao na sve da voze pažljivo i prilagode brzinu kako nikoga ne bi ugrozili.

- Nalazimo se na auto-putu kod Velike Plane. Desio se udes, svi smo u redu i mi i oni. Čekamo plociju da dođe. Nije moj vozač kriv, odmah da kažem. Svi smo dobro, živi, zdravi, da se niko ne sekira. Evo čekamo policiju. Dešava se svašta, pazite, ljudi, kako vozite, pazite na saobraćaj, prilagodite brzine i otvorite četvoro očiju - rekao je Miki.

Dva putnička vozila su se sudarila na autoputu, prilikom čega, na svu sreću, i pored vidljivih oštećenja na vozilima, nema povređenih.