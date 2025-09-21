Slušaj vest

Kombi u kom se nalazio voditelj i bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić zajedno sa svojim saradnicima sa kojima radi na emisiji "48 sati svadba" se sudario sa drugim putiničkim vozilom, ali na sreću, niko nije povređen.

Đuričić je medijima koji su se našli na licu mesta tom prilikom rekao da moraju da sačekaju policiju kako bi izvršili celokupan uviđaj.

Rijaliti učesnik otkrio šta danas radi Foto: Nenad Kostić, Printscreen TV Pink

Pored toga, on je naglasio da niko iz njegovoj vozila, kao ni iz drugog vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći, nije podlegao povredama, te saopštio da se oseća dobro. Takođe Miki je apelovao na sve da voze pažljivo i prilagode brzinu kako nikoga ne bi ugrozili.

- Nalazimo se na auto-putu kod Velike Plane. Desio se udes, svi smo u redu i mi i oni. Čekamo plociju da dođe. Nije moj vozač kriv, odmah da kažem. Svi smo dobro, živi, zdravi, da se niko ne sekira. Evo čekamo policiju. Dešava se svašta, pazite, ljudi, kako vozite, pazite na saobraćaj, prilagodite brzine i otvorite četvoro očiju - rekao je Miki.

Udes na autoputu

Podsetimo, večeras je na autoputu kod Velike Plane došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovala ekipa emisije "48 sati svadba". U nezgodi koja je zadesila ekipu bio je i rijaliti učesnik i voditelj pomenute emisije Miki Đuričić. 

Dva putnička vozila su se sudarila na autoputu, prilikom čega, na svu sreću, i pored vidljivih oštećenja na vozilima, nema povređenih.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteRijalitiMIKI ĐURIČIĆ DOŽIVEO UDES NA AUTOPUTU Voditelj sa ekipom emisije "48 sati svadba" imao saobraćajku, vozilo uništeno
miki-djuricic-01.jpg
RijalitiOVE POBEDNIKE RIJALITIJA JE SRBIJA NAJVIŠE VOLELA: Skandal majstori, pevači, postali poznati bez zanimanja: On je prošao kao bos po trnju
Untitled-2.jpg
StarsMIKI ĐURIČIĆ NAPUSTIO RODNO KUPINOVO: Uložio 30.000 evra u renoviranje pa zbog žene i dece odlučio se na preseljenje
screenshot-4.jpg
StarsSKRASIO SE PORED PROFESORKE: "Proputovala je pola sveta, jako sposobna i vredna žena, a što je najvažnije jako je pametna" Evo ko je supruga Mikija Đuričića
whatsapp-image-20220711-at-2.28.51-am.jpg
RijalitiMIKI ĐURIČIĆ KUPUJE KUĆU NA FRUŠKOJ GORI! Potpuno odustao od rijalitija, pokreće novi biznis, a evo o čemu je reč!
mikidjuricic.jpg