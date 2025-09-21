Slušaj vest

Pobednik rijalitija "Zadruga 5", Dejan Dragojević, otkrio je da je imao zdravstvene probleme zbog koji je, kako kaže, umalo završio u bolničkom krevetu.

On je na svom Insatgram profilu objasnio fanovima šta je u pitanju i rekao da je imao ozbiljne probleme:

- Malo je falilo da završim u bolnici. Imao sam ozbiljan problem sa stomakom. Danima nisam ništa mogao da jedem. Otrovao sam se - napisala je na pomenutoj društvenoj mreži.

Dejan Dragojević umalo završio u bolnici Foto: Printscreen Instagram

Kupio kuću nakon razvoda od Dalile

Podsetimo, Dejan je nedavno saopštio da je kupio prvu nekretninu u koju se uselio posle razvoda od Dalile.

- Kupio sam kuću! Vreme je da Vam se pohvalim. 27. noć u Ramazanu, moje dove kroz celi taj mesec i na kraju evo ishoda. Sve vezujem za veru. Svako od vas neka lepe stvari povezuju za Boga, koje god vere bili budite vernici. Allah daje onome kome on hoće, celi svet da mu uzima ne može mu uzeti. Napravljeni su neki životni koraci koji su me bacali na sve strane, ali kada spoznaš boga vratiš se na pravi put - rekao je on i dodao:

1/6 Vidi galeriju Dejan Dragojević demolira kuću Foto: Printscreen

- Sećam se kada sam došao u kuću kod porodice sa kojim nisam pričao, vratio sam se u malu sobu sa džakom stvari, bez auta, sata, para, budućnosti, nade i bez osećaja za samog sebe. Onog trenutka kada nisam vise mogao sa samim sobom i kada me je gušio život, mediji, popularnost, lažan život, lažni ljudi odlučio sam da Vam priznam moju istinu i da Vam objasnim mene u Islamu. Od tog dana sve mi se vratilo, Allah mi je dao Jovanu koja je nešto najbolje i najlepše, poštuje mene i moje izbore, pravila iftare, trpela uvrede, motivisala me svakog dana. Sve je došlo na svoje - napisao je između ostalog.