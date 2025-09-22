Slušaj vest

Asmin Durdžić, Rada Todorović i Teodora Arsić bili su prvi nominovani u novoj sezoni Elite 9. Voditelj Darko Tanasijević okupio je nominovane i saopštio pravila, nakon čega je usledila borba za pobedu u igrici, ali i iščekivanje trenutnih rezultata glasanja publike.

Takmičari su se trudili da pokažu spretnost i koncentraciju, a najviše umeća pokazala je Rada Todorović, koja je odnela pobedu. Kao nagradu za uspeh u igrici, Radini glasovi biće duplirani, što joj daje značajnu prednost u nastavku borbe za opstanak u kući.

Publika je sa nestrpljenjem čekala da čuje kako trenutno stoje stvari kada su nominacije u pitanju, a objavljeni rezultati izazvali su veliku pažnju i različite reakcije.

Nijedan procenat podrške

Prema rečima voditelja, Asmin Durdžić ima neverovatnih 95% glasova publike, što ga čini apsolutnim favoritom za opstanak i dalji plasman. Rada Todorović trenutno ima 5% glasova, ali zahvaljujući dupliranju mogla bi da iznenadi i dodatno popravi svoj rezultat. S druge strane, najveći šok priredila je Teodora Arsić, koja za sada nema nijedan procenat podrške.