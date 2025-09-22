Slušaj vest

U "Eliti 9" stiglo pismo od Velikog šefa u sanduče, te su se stanari Bele kuće okupili oko crnog stola.

U saopštenju koje je produkcija poslala kom je saopšteno da je izbačena Teodora Arsić imenovala Asmina Durdžića za vođu.

Naime, Lepi Mića je pročitao pismo od Velikog šefa, a Asmin nije krio oduševljenje.

- Hvala svima koji su sinoć glasali, hvala Teodori što me je imenovala za vođu - rekao je Asmin.

Elita 9 pošta Foto: Printscreen YouTube

 Napustila imanje

Podsetimo, sinoć je Zadrugu 9 Elitu napustila Teodora Arsić.

Nominovani su bili Asmin Durdžić, Rada Todorović i Teodora Arsić, a nakon što su odigrali igru saopšteno je da Teodora Arsić zauvek napušta Zadrugu 9 Elitu nakon samo devet dana.

Asmin imao 95 odsto glasova od publike
Ubrzo je voditelj Darko Tanasijević saopštio da Asmin Durdžić ima neverovatnih 95% glasova publike, Rada Todorović 5% glasova, dok Teodora Arsić nije imala ni jedan procenat podrške.

Kurir.rs

