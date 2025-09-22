Slušaj vest

Robot Toša razgovarao je sa učesnicima Elite 9, kako bi saznao šta se dešava ovih dana u Beloj kući.

- Tošo, novine su razne ovde. Moram da kažem da Bora Santana i Sara Raičević spavaju zajedno, pa mislim da su oni naredni par - rekla je Sara.

- Boro, koja ti se Sara najviše dopada, da nije crna i visoka? - upitao je Toša.

- Tošo, najdraža mi je bila Sara Stojanović, a ona me sada kulira - kazao je Bora.

- Tošo, imam dečka - istakla je Sara.

Bora Santana Foto: Printscreen Pink

- Sa mnom je sada završila mala Sara Stojanović - rekao je je Bora.

- Bori najviše pristaje Sara Raičević - kazala je Maja.

- Boro, pa je l' nešto bilo tu? - upitao je Toša.

Milica Kemez u bikiniju kraj bazena Foto: Printscreen Instagram

- Ne, samo se družimo. Tošto, treba da se razvedem u četvrtak, pa onda. Posle toga ću da vidim šta ću ja dalje sa svojim životom. Vrlo rado bih napravio i žurku da pokažem ljudima da to nije nikakva katastrofa. To treba da bude jedan srećan čin - kazao je Bora.

- Asmine, kako se osećaš kao novi vođa? - upitao je Toša.

- Fantastično se osećam. Međutim, ja sam navikao i da napolju budem vođa - rekao je Asmin.

Kurir/Pink