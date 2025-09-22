Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić, inače ovonedeljni vođa, dao je reč Jovani Tomić Matoroj tokom razgovora za crnim stolom.

- Niko od vas mi ne unosi negativnu energiju. Odabrala sam da ove nedelje ne komentarišem i sama sebi dižem tenziju...Jovana, jako si energična, može da se nauči od tebe i krivo mi je što hoćeš da ideš kući - rekla je Matora.

- Počeću sa Sunčicom šunkicom, mnogo si negativna, šta god da ti kažemo samo plačeš. Isto tako Ivana, ona plače i kuka - rekao je Milan Radosavljević.

- Najiskrenije govorim da mi ova ekipa novih učesnika, ne vidim nijednu negativnu osobu. Vidim da pominjete Jovanu Mitić i Ivanu Jovanović, one su samo kao i Viktor, moraću Viktora da navedem. Nesnađen si, kao i njih dve, ti si mi negativan. Neka to budu Piksi i Murat - rekao je Ivan.

- Deluješ mi kao da si na kamati i kao da živiš od babine penzije. Brate, trgni se Jovane malo. Sara je najpozitivnija devojčica, a ovde deluješ jako negativno. Šetaš sama, malo se saberi, dođi sebi. Luka izgleda jako negativno, a toliko energije u njemu, ne postoji nijedan učesnik da ima energije kao ti i Filip Đukić - rekao je Janjuš.

- Neko ko mi je najnegativniji mi je Aleksandra Babejić, vidim je u par navrata kako sedi sama, pa je ispod trema plakala, zrači negativnom energijom. Ista takva je bila i na Farmi, ona je najavila ovde rijaliti šou program. Druga negativna osoba je Viktor Zeljko, Terza i ja smo pokušali sa njim da pričamo i koliko god smo mu dali neki savet, rekao je da želi da ide. Treća osoba mi je Jovana advokatica - rekla je Mina.

- Ja ću reći da je ova kuća moja zona komfora, ovde sam naučila mnogo stvari, a mislila sam da sve znam. Za mene je ovo velika škola, samim tim loše ljude puštam da budu još lošiji jer me ne dotiču. Ako mi je pozitivna energija, onda tu i ostajem i zadržavam se. Ljudi jednostavno zrače negativnom energijom. Žena koja je prepametna, koja je stvarno to što jeste i žena kojoj sam sve objasnila, da bi pre dva sata ja sedela na zidiću i opet smo se vratili na istu temu, gde sam rekla da to ne ide tako i ne može i onda me ozrači negativom, a to je Jovana. Druga osoba je dečko koji je zalutao, nema veze ni sa čim, ne zanima se s kim se družim, rekla sam mu da je prepametan, vrlo inteligentan, a to je Viktor. Dača, broj tri. Beograd je veliki grad, ali i mali grad, znam sve o tebi. U ovoj sezoni si neko drugi. Ni sa čim ne povezujem, to je moje lično gledanje, a to je da si zaista neki špijun - rekla je Zorica.

- Vi ste rekli da se ja ovde prodajem i da imam svoju cenu - rekao je Dača.

- Rekla-kazala, neću, dođeš i pitaš me ako ti nešto nije jasno. Pevaš lepo, da li bi pevao u crkvi ili na sahrani, nije bitno. Pevaj, sine, pevaj, dao ti je Bog taj talenat. Gde god da se pomerim ti si tu, pa šta da pomislim nego da si špijun?! - rekla je Zorica.