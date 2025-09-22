Slušaj vest

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić otkrili su šokantne detalje sukoba sa bivšim supružnicima. Između ostalog Nikolićeva je spomenula i nasilničko ponašanje nekadašnjeg partnera, kada se trotinetom zaleteo na Minića.

- Milovan ima zabranu prilaska isključivo zbog toga što su bile provokacije koje su bile na Aleksandrin račun kada ona nije mogla da se čuje sa detetom, tada sam nazvao dete i rekao da skrene majci pažnju da prekinu sa tim provokacijama, jer ako to ne urade, ne znam šta sam rekao, počupati kosu ili bilo šta i ona me je prijavila - rekao je Milovan, a onda je Aleksandra šokirala otkrićem:

- Pitajte vi Uroša zašto je bio osuđen na osam meseci kućnog pritvora, jer je imao nasilje u porodici, jer je krenuo nožem na mene. Pre neki dan je krenuo trotinetom na njega, ne bi li došlo do fizičkog okršaja, nije ni pogledao u dete... Mene je Milovan vozio da vratimo Anastasiju u Sombor, ne idem s Milovanom, uglavnom drugarica, nikada se ne parkira ispred kuće, da ne bude da provociramo. Imali smo pola sata više, a pošto on izlazi sa kamerama i sve se snima, na fontanici sam rekla da me slika sa njom. Kako nas je slikao, ja sam videla kako se zaleće trotinetom na Milovana, svesno. Marijana je već zvala ćerku i rekla kako je Uroš slučajno naleteo na Milovana, bila sam svedok to nije istina.

Jeziva životna priča

Njena majka Milosava Pravilović, koja je sada takođe učesnica "Elite", svojevremeno je priznala da je držala javnu kuću, a Aleksandra je nedavno ispričala kako se osećala zbog toga.

- Ja sam otišla od kuće kada je ona počela time da se bavi. Ona je meni rekla otvoreno, imala sam 16 godina. Rekla mi je da smo u jako lošoj finansijskoj situaciji, rekla mi je da će se tu raditi kao neke masaže, nije mi rekla otvoreno... Ja sam odmah shvatila o čemu se radi. Otišla sam od kuće da živim sama, jedan prijatelj mi je rekao da nije zdravo da živim u takvoj sredini - ispričala je Aleks i dodala:

- Nisam je nikad osudila zbog toga, to je bio njen način da stvori i zaradi za nas tri sestre. Nije za pohvalu, ali se ne stidim svoje istine. To je bio njen način snalaženja, kao što sam ja imala svoj. Ovo nije moralno, ali opravdano jeste, jer kad je stani-pani, borba je... Niko ti neće doći i dati sve na dlanu. Svi mi na nešto nismo ponosni u životu, ali ja ne krijem neke stvari. To sam ja, to je moj život.

kurir.rs/redtv.rs

