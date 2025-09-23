Slušaj vest

Luka Vujović i Milosava Pravilović seli su u dvorište "Elite 9", te su pričali o Asminu Durdžiću. Ona je juče izrazila simpatije prema Dudžiću, a sad je otkrila niz detalja.

- On je čovek sedeo preko tamo, ja ovako. Ja sam videla na žurki, poslao mi je srce i poljubac. Pokazao mi je javno, nije se zaj****ao. Previše je prema meni strog i drzak, samo me sekira što on to javno priča. Ja se već posvađam sa njim, a on meni kaže: "Ja sam muško, ti si naučila da budeš muško". Nije ništa probudilo, samo mi je čudno - rekla je Milosava.

- Znači, ti nisi u dilemi da je on ozbiljno? - pitao je Luka.

- Ne znam... Kako da ne, za stolom me gleda, šta ti misliš?! Ja se postidim, neprijatno mi je, okrenem glavu. Ja ne krijem da je čovek zgodan, ali on je taj, ja to nisam ni počela, on je počeo - rekla je Milosava.

- Šta tebe brine, da ne budeš ljubavnica? Da ne bude da si Staniji otela dečka - pitao je Vujović.

- Ma gde bre, gde je Stanija, a gde sam ja što se tiče izgleda... Rekao je da voli starije, ali i to javno danas, on viče da sam mu žena - rekla je Milosava.

- Videćemo, ako te izabere za omiljenu to je to - rekao je Luka.

- Da. Ja po cenu kazne ne idem tamo - rekla je Milosava.

- Ne bih da ti kažem moje pravo mišljenje da ne budeš povređena, jer vidim da si se zaljubila - rekao je Luka.

- Ma nisam, rekla bih ti ja, nisam srećna, nego sam uplašena - rekla je Milosava.

- Znam da Asmin voli starije žene, čuo sam da je imao neke starije u Švajcarskoj - rekao je Luka.

"Nije loš kad ga gledam ovako..."

Luka je Milosavi joj je postavio direktno pitanje.

- Je l' si se ti zaljubila u Asmina? - pitao je Luka.

- Nisam, nije loš kada ga gledam ovako, ali šta će to meni ovde? Nešto mi je sumnjivo oko njega! Jovan mali je rekao što će smuvati mene pre ulaska, a zašto on javno to priča, mene to čudi. Kaže ozbiljno danas: "Ona je moja žena" - navela je Milosava.

