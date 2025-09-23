Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Bora Santana rešio je da otkrije sve o odnosu sa cimerkom Sarom Stojanović, koja je u rijalitiju započela vezu sa Ivanom Marinkovićem, zbog čega je njena majka završila u bolnici.

Njih dvoje su prethodnih dana imali više rasprava, jer se pročulo da je pre ulaska u "Elitu 9" imala nešto sa Borom Santanom i Anđelom Rankovićem što je ona demantovala. Sara već danima plače i pokušava da ubedi Ivana kako su sve te priče izmišljene, ali je sada rešio da progovori Bora, koji tvrdi sve suprotno od nje.

Ubacio je u rijaliti

On tvrdi da je sara u rijalitiju upravo zbog njega, jer je on urgirao da bude učesnica devete sezone te da su ranije imali intimne odnose.

Bora se iznervirao kada je Sara rekla kako on nije njen tip, pa je rešio da sve o njihovom odnosu iznese u javnost.

- Nisam tvoj tip, a dva i po sata nisi silazila sa mene. Ubacio sam te da zaradiš pare... Ima vas dosta, idemo po azbučnom redu. Niko te nije je*ao dva posto. Ubacim te da zaradiš pare. Ti si mene spopala u kafani i onda tri sata - rekao je Bora.

Sara se i dalje pravdala i tvrdila da Santana sve to priča jer je ljubomoran.

- Ne može da veruje da sam ja sa Ivanom, tako to rade takvi muškarci! Mislio je da se malo družimo pa da budemo u vezi - rekla je Sara.

Bora je nastavio sa svojom pričom.

Razvod u četvrtak

- Rekao sam ti: "Ajde još jednom da se dohvatimo pre ulaska", a nisam znao da se čuje sa Ivanom. Rekla si: "Ne piši mi na Instagram čita mi mama, piši mi na Viber", sve najbolje ti želim. Što te blam? Dva puta smo se videli po tri sata - rekao je Santana.

Podsetimo, Bora će u četvrtak izaći iz rijalitija kako bi otišao na sud zbog razvoda od Milice Kemez.