"ŽENE SU GORE OD NAJGORE STOKE NAPOLJU!" Goca Džehverović zgrožena nehigijenom - Tek ušli u kuću, a imanje već liči na smetlište (FOTO)
U "Eliti 9" trenutno boravi 53 ukućana, a s obzirom na to da su elitari poznati po tome da en vode računa o higijeni imanja, neophodna je redovna kontrola.
I ove godine za to je zadužena Gordana Džehverović, koja je danas posetila cimere.
Gordana je ušetala je u Belu kuću, kako bi proverila koliko su učesnici Elite brinuli o životnom prostoru.
- Ne mogu da verujem da dopuštate da vam ovako izgleda kuća. Katastrofa. Veš, krpetine u toaletu - kazala je Džehva.
- Ove žene su gore nego najgora stoka napolju. Ima i vrednih devojaka, stvarno - kazao je Asmin.
