U "Eliti 9" trenutno boravi 53 ukućana, a s obzirom na to da su elitari poznati po tome da en vode računa o higijeni imanja, neophodna je redovna kontrola.

I ove godine za to je zadužena Gordana Džehverović, koja je danas posetila cimere.

Gordana je ušetala je u Belu kuću, kako bi proverila koliko su učesnici Elite brinuli o životnom prostoru.

- Ne mogu da verujem da dopuštate da vam ovako izgleda kuća. Katastrofa. Veš, krpetine u toaletu - kazala je Džehva.

- Ove žene su gore nego najgora stoka napolju. Ima i vrednih devojaka, stvarno - kazao je Asmin.

