Fanove rijalitija "Elita" šokiralo je priznanje Milosave Pravilović da se zaljubila prvi put posle dvadeset godina i to u 31 godinu mlađeg cimera iz Bele kuće Asmina Durdžića Alibabu, a sada se tim povodom oglasila njegova majka Mevlida Durdžić.

Milosava je priznala da simpatiše Durdžića. Ishvalila je njegov fizički izgled, ali i dušu koja je, kako kaže, njoj najbitnija, a Asmin joj je čestitao na hrabrosti da se na ovaj način otvori pred širokim auditorijumom i prizna emocije prema njemu.

Mivlida van sebe: "Može da mu bude baka"

Asminova majka otkrila je da li joj se dopada nova potencijalna snajka, međutim, ona za to nije želela ni da čuje.

- Joj, nemojte to, molim vas. To nije lepo. Ja znam da se oni sa njom šale, izvode kerefeke, ali mi se to nikako ne dopada - priča Mevlida, kojoj ova situacija nije normalna.

- Ona njemu može biti baka, majka, sve živo... Ja znam da to nije to. On se zeza na njen račun, a ona je, jadna, prihvatila da je to tako... A gde može to biti tako?! To se meni nimalo ne dopada - iskrena je bila Alibabina majka, kojoj nije čudno to što su pojedine ukućanke bacile oko na njenog sina.

- Nije ni čudo. Ako ćemo iskreno - je l' moj Asmin lep? A šta su mu sve pričali, kako su ga nazivali... Ne lep, nego prelep, ja to gledam svojim očima - kaže Mevlida.

Na kraju razgovora priznala je da li to znači da Milosavu ne prihvata za snajku.

- Ne, ni slučajno. To je takva glupost. Volela bih da Asmin batali tu priču jer nije lepo za gledati, ne slažem se sa tim nikako. To je stvarno nama ružno da gledamo - iskrena je bila gospođa Durdžić.

Kurir.rs/Pink

