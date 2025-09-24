Slušaj vest

Žurka Elite osim dobrog provoda, atmosfere i puno osmeha, iznedrila je i jedan novi ljubavni par.

Iako su se nekoliko dana merkali, tokom prethodne noći popustile su sve kočnice, te je Filip Đukić rešio da poljubi Boginju.

Pali strasni poljupci

Usred uzavrele atmosfere, nakon dužeg posmatranja Filip je prišao i strasno poljubio Boginju koja je uživala u trenutku i nije se bunila.

Marko Janjušević Janjuš kada je video šta se dešava, prišao je i u svom stilu čestitao:

- Čestitka na vezi - rekao je Janjuš.

Bila u šemi s Bakom Prasetom

TikTokerka Tanja Stijelja, poznatija na mrežama kao "Boginja", ušla je u Elitu 9 i već na samom startu podigla prašinu.

Publika je pamti po provokativnim TikTok okršajima, gde bez dlake na jeziku govori o najličnijim temama. Njeno ime se ranije povezivalo i sa poznatim influenserom Bakom Prasetom, sa kojim je navodno imala blizak odnos, a šuškalo se i da su više od prijatelja.

1/7 Vidi galeriju Baka Prase Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen TikTok

Tanja je često bila u njegovm lajvovima, a osim toga, neretko je bila viđena i u online druženjima sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je takođe privlačilo pažnju publike.

Dušica Jakovljević o Eliti 9: