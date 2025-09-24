Slušaj vest

Bora Santana i Sara Raičević završili su ispod pokrivača kada su razmenjivali nežnosti do ranih jutarnjih časova.

Prethodnih dana nisu krili simpatije, a na žurci su se potpuno oslobodili, te su varnice sevale sa svih strana.

Oglasila se Sarina majka

Sarina majka Danijela oglasila se za domaće medije i otkrila šta misli o ćerkinom izboru.

- Videla sam sve. Šta da kažem... Njen izbor, mama je tu da je podrži - rekla je za Pink.rs i dodala:

1/5 Vidi galeriju Sara Raičević Foto: Preent Screen, Preentscreen Youtube

- Ako se mojoj ćerki sviđa, onda mora i mami da se svidi.

Takođe, Danijela je prokomentarisala i to što familija Bore Santane priželjkuje svadbu.

- Ako oni tako kažu, onda da pravimo svadbu - izjavila je Sarina majka za Pink.rs.

Foto: Boba Nikolić

Santana i dalje u braku

Bora Santana i njegova i dalje zvanična supruga Milica Kemezrazišli su se početkom godine, a definitivan kraj u sudu još nije dobio epilog. Bora je nedavno svojim cimerima prokomentarisao razvod.

1/6 Vidi galeriju VENČALI SE BORA SANTANA I MILICA KEMEZ! Nakon što su sklopili zakonski brak obećali se na vernost i ljubav i pred BOGOM Foto: Petar Aleksić

- Treba da se razvedem u četvrtak, pa onda. Posle toga ću da vidim šta ću ja dalje sa svojim životom. Vrlo rado bih napravio i žurku da pokažem ljudima da to nije nikakva katastrofa. To treba da bude jedan srećan čin - rekao je Santana.

