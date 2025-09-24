Slušaj vest

Aktuelna rijaliti učesnica Milosava Pravilović otvorila je dušu cimeru Borislavu Terziću Terzi o svojim osećanjima prema 31 godinu mlađem Asminu Durdžiću.

- Ima stav, spreman je i da se potuče, ja takve muškarce volim, a ne p*čke. On je lep i zgodan čovek, bitno je ono što on ima u sebi. Nisam ja primetila da on nije zainteresovan. Meni je samo da on ne sluša budale - govorila je Milovana.

1/4 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen Instagram

- To ti treba da mu objasniš. Reci mu da si ga zavolela i da ga ne bi izdala, pa da pijete kafu kad izađete - dodao je Terza.

- Tako sam i mislila. Koliko on ima godina? - pitala je Milovana.

- Mislim da ima oko 40 - rekao je Terza.

- Zreo je. On je Vodolija i ja sam. 15 godina razlike se ni ne primeti u razgovoru jer je i on zreo i ima životno iskustvo. Vidi se da je prošao svašta - pričala je Milosava.

