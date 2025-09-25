Slušaj vest

Asmin Durdžić tokom razgovora sa Drvetom mudrosti u rajskom vrtu otvorio je dušu, analizirao učesnike Elite, svoje učešće ali i aktuelne teme.

"Mislio sam da će biti teže"

Durdžić je na samom početku otkrio da je pre nego što je ušao u Belu kuću bio ubeđen da će mu biti teško u rijalitiju, ali da se za sad dobro snalazi.

- Mislio sam da će mi biti mnogo teže, ali za sad nije. Zamišljao sam ovo potpuno drugačije. Učesnici se generalno okej, samo ne znam da li sad nemaju hrabrosti. Mnogo su prljavi, ali ne znam ko tačno. Higijena je katastrofalna. Kao osobe su u redu, ali povučene, ali dobro - govorio je Asmin.

Odnos sa Lukom Vujovićem

Asmin je progovorio i o odnosu sa verenikom njegove bivše partnerke.

- Situacija je takva kao što sam pričao. Povredi me to kad se meša u odnos mene i deteta, nerviralo me i kad je rekao da sam p**kica. Nervira me kad uskače dok ja pričam o našoj prošlosti, kao da on bolje zna. Gledam da ga kuliram i komentarišem ono što moram - rekao je Asmin.

Šarmirao Milosavu

Asmin je glavna tema ukućana ali i majke bivše učesnice Elite, Milosave Pravilović, koja je priznala da ju je Durdžić šarmirao.

U razgovoru sa Lukom, Milosava je otkrila šta misli i oseća.

- Za stolom me gleda. Ja se postidim, neprijatno mi je, okrenem glavu. Ne krijem da je čovek zgodan, ja to nisam ni počela, on je počeo - rekla je Milosava i dodala:

- Nije loš kada ga gledam ovako, ali šta će to meni ovde? Nešto mi je sumnjivo oko njega! Jovan mali je rekao što će smuvati mene pre ulaska, a zašto on javno to priča, mene to čudi. Kaže ozbiljno danas: "Ona je moja žena".

