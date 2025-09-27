Slušaj vest

Sara Stojanović iako je prvi put učesnik rijalitija, odlično se snalazi od samog početka. Još u prvim danima privukla je pažnju javnosti, a njen buran ljubavni život često je tema ukućana.

U nekoliko navrata Sara je otkrila da mnoge muškarce poznaje iz spoljnjeg sveta, a sada je progovorila i o odnosu sa pobednikom Elite 8, Nenadom Marinkovićem Gastozom.

"Mahao mi je i slao poljupce"

- Upoznala sam ga pre nekih sedam godina. Gastoza sam videla pre nego što sam ušla ovde, bio je u kafani. Ja sam bila sa drugaricom, a on sa drugovima. Mahao mi je i slao poljupce. Našli smo se nekako u istom društvu. Pitala sam ga gde mu je Anđela, a ona je bila u emisiji "Narod pita". Pitao me je: "Šta ćeš srno tamo među vukovima?" i bio je potpuno u pravu - rekla je Sara.

Sa Marinkovića na Anđela

Sara Stojanović još tokom prvih dana boravka u Eliti uplovila je u romansu sa Ivanom Marinkovićem, koji je stavio tačku na odnos sa njom kada je čuo da je u spoljnjem svetu bila u bliskim odnosima sa Borom Santanom, Anđelom Rankovićem i drugima.

"Otac joj je malo stariji od Ivana"

Zbog odnosa sa Ivanom Marinkovićem oglasila se Sarina majka i priznala da ne podržava njihov odnos.

- Bukvalno sam u šoku! Ne znam šta se sa njom dešava. Znam da joj je slao poruke prvo na Instagramu, pa poslao broj telefona, pa su prešli na WhatsApp... Sve sam poruke videla, sve su bile u fazonu kako da se pripremi, šta da ponese, šta sme, šta ne sme, kad su emisije... Slao joj je non-stop poruke, ona odgovarala. Meni je delovalo profesionalno, u smislu neko ko želi da je uputi, uzme li se u obzir njegovo iskustvo u rijalitiju. Nisam posumnjala, mada mi je bilo čudno što joj neprestano šalje poruke. Na tome se završilo dok ona nije ušla. Iskreno, bila sam u šoku odmah kada sam videla da joj je čuvao krevet. Ovo što se dešava... Ja sam baš iznenađena! Njen otac ima 51 godinu, malo je stariji od Ivana! Drugo, ne mogu da verujem da joj se sviđa takav profil muškarca. Imala je možda i neke pogrešne izbore, ali ovo... Ja ne znam šta ona može da očekuje - zbunjena je Sarina majka.

