Rialda Karahasanović uživa u bračnom životu sa 11 godina starijim biznismenom Elvisom Biberovićem.

Ljubavni par nedavno je dobio ćerkicu koja je postala njihov centar sveta.

Na Instagramu je veoma aktivna, a sada je objavila fotografije sa jedne svadbe na kojoj je bila.

Blistaju zajedno

Rialda je objavila fotografije sa suprugom i pokazala koji stajling je izabrala za venčanje prijatelja.

Rialda Karahasanović sa mužćem na svadbi kod prijatelja Foto: Instagram

- Ovog vikenda smo imali čast da slavimo ljubav sa prijateljima koji su nam kao porodica. Oni su zaista jedan od naših omiljenih parova — i dvoje naših omiljenih ljudi, pojedinačno i zajedno. Svaki put kada ih vidim, inspiriše me način na koji se vole, kako rastu jedno sa drugim i koliko lepo upravljaju svim što život donosi. Moja želja za vas oboje je da svaki dan vašeg života bude kao medeni mesec — ispunjen ljubavlju, izobiljem, zdravljem, srećom i beskrajnom radošću. Neka uvek slavimo ove trenutke zajedno i neka naše prijateljstvo nastavi da raste zajedno sa vašom ljubavlju - napisala je Rialda u opisu.

Rialda Karahasanović na venčanju prijatelja Foto: Instagram

Pevačica je za ovaj svečani događaj izabrala crnu dugu haljinu sa dubokim šlicem. Dekolte koji se spuštao do pupka otkrio je njeno poprsje, a preko njega su bili detalji u vidu cirkona.

Ponosno je pozirala ispred objektiva i pokazala besprekornu figuru.

"Pravi alfa u svakom smislu"

Jednom prilikom, pevačica i bivša zadrugarka govorila je o svom partneru i javno mu uputila emotivne reči.

- Nekoliko dana nakon što smo se upoznali, rekla sam mu: "Bićeš moj muž i otac moje dece". Nešto u meni je jednostavno znalo. Način na koji si me gledao, na koji si govorio, kako si bio miran i siguran - osećala sam se sigurno, viđeno i kao da me potpuno razumeš. Bio si najzgodniji, najpametniji, najšarmantniji muškarac kojeg sam ikada upoznala. Pravi alfa u svakom smislu te reči. A sada, dve godine kasnije, mi smo tačno tamo gde sam rekla da ćemo biti. I dalje si sve to, samo puta 10 - napisala je ona i dodala:

Rialda Karahasanović

- Kao i svaka veza, imali smo svoje uspone i padove. Definitivno nije 50/50 (i ne, ne govorim o podeli računa), ali ljubav je obećanje - da ćemo nastaviti da podsećamo jedno drugo na našu vrednost, da svakodnevno radimo na našoj vezi i da budemo najbolja i najzdravija verzija sebe - posebno za našu G. Hvala ti što si sve što jesi - i što si učinio da se osećam kao kraljica, jer ti zaista jesi kralj.

