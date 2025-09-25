Slušaj vest

Asmin Durdžić, koji je ovonedeljni vođa u rijalitiju "Elita 9", pristao je da izmasira Miljanu Kulić koju je "uzjahao" u svom apartmanu.

Asmin je pristao i prvo su sedeli na krevetu, ali njoj to nije bilo dovoljno, pa ga je zamolila da legne. Asmin je zatim seo na njenu zadnjicu i dugo je masiro, dok je Kulićeva ispuštala uzdahe.

Miljana je potom istom merom uzvratila ugođaj Asminu, pa je ona izmasirala njega.

Foto: Pink

Ovaj intiman čin Asmina i Miljane, sigurno se neće dopasti, njegovoj devojci, Staniji Dobrojević.

Marija Kulić tvrdi da su Aneli Ahmić i Asmin Durdžić iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti. Marija Kulić na društvenim mrežama često iznosi svoje stavove i mišljenja o aktuelnim rijaliti učesnicima, a njena najnovija objava posebno se izdvojila.

1/15 Vidi galeriju Stanija Dobrojević svojevremeno je ponizila svog bivšeg dečka Vladimira Tomovića Foto: Printscreen/Instagram

Bez dlake na jeziku Marija Kulić osula je paljbu po Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću ističući da su iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti.

- Aneli je dobila novac da pljuje Staniju to sve preko njene grbače. Svi zaboravljaju da je Aneli sve zo započela. Njih dvoje su u stvari iskoristili da budu popularni, a to dete jadno, boli ih uvo...

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: