ASMIN UZJAHAO MILJANU, KULIĆKA UZDISALA NA SAV GLAS! Šok scene u uživo programu, svi se pitaju šta će Stanija reći na ovo...
Asmin Durdžić, koji je ovonedeljni vođa u rijalitiju "Elita 9", pristao je da izmasira Miljanu Kulić koju je "uzjahao" u svom apartmanu.
Asmin je pristao i prvo su sedeli na krevetu, ali njoj to nije bilo dovoljno, pa ga je zamolila da legne. Asmin je zatim seo na njenu zadnjicu i dugo je masiro, dok je Kulićeva ispuštala uzdahe.
Miljana je potom istom merom uzvratila ugođaj Asminu, pa je ona izmasirala njega.
Ovaj intiman čin Asmina i Miljane, sigurno se neće dopasti, njegovoj devojci, Staniji Dobrojević.
Marija Kulić tvrdi da su Aneli Ahmić i Asmin Durdžić iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti. Marija Kulić na društvenim mrežama često iznosi svoje stavove i mišljenja o aktuelnim rijaliti učesnicima, a njena najnovija objava posebno se izdvojila.
Bez dlake na jeziku Marija Kulić osula je paljbu po Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću ističući da su iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti.
- Aneli je dobila novac da pljuje Staniju to sve preko njene grbače. Svi zaboravljaju da je Aneli sve zo započela. Njih dvoje su u stvari iskoristili da budu popularni, a to dete jadno, boli ih uvo...
