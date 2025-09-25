Slušaj vest

Miljana Kulić je usred noći udarala na kapiju u želji da izađe iz rijalitija jer joj neizmerno nedostaje porodica.

Poznata rijaliti učesnica danas puni 32 godine, a umesto da slavi, rođendan provodi u suzama.

U jednom trenutku rijaliti učesnica počela je da jeca i urliče, pa se, tražeći utehu, uvukla u krevet Ivana Marinkovića.

- Molim te Ivane! Molim te Ivane! Nikad mi teže nije bilo. Danas mi je rođendan. Nijedne godine sa mamom i tatom nisam proslavila. Ja sam mala, Ivane, ti si veliki - govorila je Miljana Kulić, koja je, prema pisanju medija, usred noći izašla u dvorište i počela da baca kamenje na kapiju, lomi stakla i moli produkciju da izađe napolje.

Kulićeva nije uspela u svojoj nameri, a njen pokušaj bekstva komentarisali su Terza i Milosava Pravilović, ističući da ona neće još dugo izdržati u zatvorenom prostoru.

Marija udarila na glavne aktere

Marija Kulić, majka Miljane Kulić, kao i do sada nije se libila da iznese svoje mišljenje o mnogim drugim temama. Ona je na svom Instagram profilu oplela po Asminu i Aneli, ali je imala nekoliko reči i za Luku Vujovića.

- Asmin je ušao samo da se revanšira Aneli za pljuvanje i kao što je rekao, da uzme veliki novac. Nikada nisam podržavala Aneli, ali ovaj je samo ušao zbog para. Dobio novac da pljuje Aneli. Niko ne razmišlja o detetu - napisala je ona, nakon čega je oplela po Luki:

- Luka težak folirant i on brati za pare i on se drži svega zbog para. Boli njega mnogo uvo za tuđe dete i za Aneli. Sa njom je i ušao u vezu zbog priče i fanova. Poznato mi je to.

