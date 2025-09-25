MAJKA SARE STOJANOVIĆ OČAJNA! Ćerka već bila sa trojicom cimera, muvala se sa još dvojicom: Uništen joj je život, ne podržavam to!
Učesnica "Elite 9" Sara Stojanović privlači veliku pažnju svojim učešćem u najgledanijem rijalitiju u regionu.
Njene ljubavne veze i afere sa cimerima glavna su tema za komentarisanje u Beloj kući. Međutim, dok ona koketira sa ukućanima, njena majka smatra da je uništila život svojim ponašanjem.
Miloslavu Smiljić Stojanović, Sarina mama, otkrila je šta misli o svemu.
- Jedino što njoj ide u korist je da dođe kuci gde je bezuslovno voljena. Jednoj mladoj devojci je uništen život. Zašto? Nikada nikome nista loše nije uradila da bi zaslužila ovolika ponizenja. Ona ovo neće moći da izdrži još dugo. Niko ne bi. Znam da je njen emotivni život za mnoge previše buran i ne podržavam to ali ovakav linč i pritisak neće na dobro izaći - rekla je za naš portal majka Sare Stojanović.
Inače, Sara je imala bliske kontakte sa Ivanom Marinkovićem, u spoljnom svetu je bila sa Borom Santanom i Markom Janjuševićem janjušem, a priznala je da gaji simpatije Asminu Durdžiću, kao i Anđelu Rankoviću.
Kurir.rs/Pink
