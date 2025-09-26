PUKLA PRVA MUŠKA GEJ VEZA U RIJALITIJU! Haos u Eliti 9: Uroš Stanić u suzama, razočaran i besan, Ketić samo zbog kadra bio sa muškarcem?!
Uroš Stanić i Dejan Ketić bili su prvi muški gej par u rijalitiju, ali ljubav nije dugo potrajala.
Nakon objavljivanja veze i poljupca, Stanić je saznao da se Dejan pokajao i da po imanju priča da je sve bilo zarad opstanka i priče u rijalitiju.
More suza
Uroš je prolio more suza i požalio se svojim cimerima.
- Rekao je da je sa mnom zbog rijalitija - govorio je Uroš kroz plač.
- Idi pričaj s njim sam, on se uplašio osude - rekao je Luka.
- Bio me je strah šta će ljudi reći - rekao je Dejan.
U celu dramu umešala se i Maja Marinković koja je oštro osudila Ketićev postupak da se zarad kadra u rijalitiju igra sa nečijim emocijama.
- Je l' si mislio da te voli? Prevarant jedan mali - rekla je Maja.
Ko je Dejan Ketić?
Iako možda na "prvu" Dejan ne izgleda poznato, njega je čitava Srbija upoznala pre devet godina u muzičkom programu "Ja imam talenat".
Njegovi stihovi rasplakali su mnoge, a Danica Maksimović, Rasta i Ana Nikolić obećali su ovom momku kroz suze veliku pomoć i podršku.
Tom prilikom Dejan je otkrio kako je rastao po hraniteljskim porodicama jer su ga njegovi roditelji napustili. On je svu svoju bol i životnu priču pretoči u reči pesme koja sada broji dosta miliona pregleda.
Podsećamo, Dejan je sada u vezi sa Urošem, a njihov odnos je već tokom prvog dana postao napet i pun uspona i padova.
Ovako je Uroš Stanić izgledao na ulasku u rijaliti: