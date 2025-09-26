Slušaj vest

Uroš Stanić i Dejan Ketić bili su prvi muški gej par u rijalitiju, ali ljubav nije dugo potrajala.

Nakon objavljivanja veze i poljupca, Stanić je saznao da se Dejan pokajao i da po imanju priča da je sve bilo zarad opstanka i priče u rijalitiju.

More suza

Uroš je prolio more suza i požalio se svojim cimerima.

- Rekao je da je sa mnom zbog rijalitija - govorio je Uroš kroz plač.

- Idi pričaj s njim sam, on se uplašio osude - rekao je Luka.

- Bio me je strah šta će ljudi reći - rekao je Dejan.

U celu dramu umešala se i Maja Marinković koja je oštro osudila Ketićev postupak da se zarad kadra u rijalitiju igra sa nečijim emocijama.

- Je l' si mislio da te voli? Prevarant jedan mali - rekla je Maja.

Ko je Dejan Ketić?

Iako možda na "prvu" Dejan ne izgleda poznato, njega je čitava Srbija upoznala pre devet godina u muzičkom programu "Ja imam talenat".

Njegovi stihovi rasplakali su mnoge, a Danica Maksimović, Rasta i Ana Nikolić obećali su ovom momku kroz suze veliku pomoć i podršku.

Tom prilikom Dejan je otkrio kako je rastao po hraniteljskim porodicama jer su ga njegovi roditelji napustili. On je svu svoju bol i životnu priču pretoči u reči pesme koja sada broji dosta miliona pregleda.

Podsećamo, Dejan je sada u vezi sa Urošem, a njihov odnos je već tokom prvog dana postao napet i pun uspona i padova.

Ovako je Uroš Stanić izgledao na ulasku u rijaliti:

Uroš Stanić ulazi u Elitu u stilu Lejdi Gage Izvor: Kurir