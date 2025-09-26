RETARDUŠO STARA, MISLILA SI DA ĆU DA TI ČISTIM SINU" Mrežama kruži glasovna poruka koju je Aneli slala Asminovoj majci
Asmin Durdžić je izneo brojne optužbe na račun Aneli, nazvao je agresivnom i aljkavom. Durdžić je rekao da je Aneli vređala njegovu majku koja joj je skrenula pažnju na higijenu, a sada je internetom počela da kruži glasovna poruka koju je Aneli navodno poslala njegovoj majci Mevlidi.
- Retardušo stara, mislila si da ću ja da čistim tvom sinu. Ma...napuši se ku**a. Žao mi je jer se nisam po**ala i ostavljala to i tebi u kuću donela - rekla je Aneli u poruci, prenosi "Pink".
Teške uvrede
Podsetimo, ranije je isplivala prepiska u kojima su pale teške reči, gde Aneli piše Asminovoj majci da neće uspeti da ga odvoji od nje i njihove ćerke.
Prepiska Aneli i Asminove majke:
Aneli: Kobilo kipava, smradu, k**vo!
Mevlida: Smrad si ti!
Aneli: Majka ti je zlo sto se okreće u grobu, kujo, raspašćeš se!
Mevlida: Psihijatrija si teška.
Aneli: Ti si teška, jer mi život ugrožavaš. Ološu, bolesni, majku si ubila.
Mevlida: Ovo će sve u policiju.
Aneli: Džaba govoriš da se makne od mene, neće nikad, upamti to. Ako misliš da će se odreći mene i deteta grdno se varaš, svaku svađu mu grdno naplatim, veštice stara. Nije mi jasno da rođeno dete želite da razdvojite od rođenog deteta.
kurir.rs/pink