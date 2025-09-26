Slušaj vest

Asmin Durdžić je izneo brojne optužbe na račun Aneli, nazvao je agresivnom i aljkavom. Durdžić je rekao da je Aneli vređala njegovu majku koja joj je skrenula pažnju na higijenu, a sada je internetom počela da kruži glasovna poruka koju je Aneli navodno poslala njegovoj majci Mevlidi.

- Retardušo stara, mislila si da ću ja da čistim tvom sinu. Ma...napuši se ku**a. Žao mi je jer se nisam po**ala i ostavljala to i tebi u kuću donela - rekla je Aneli u poruci, prenosi "Pink".

Aneli Ahmić Foto: Printscreen Instagram

Teške uvrede

Podsetimo, ranije je isplivala prepiska u kojima su pale teške reči, gde Aneli piše Asminovoj majci da neće uspeti da ga odvoji od nje i njihove ćerke.

Prepiska Aneli i Asminove majke:

Aneli: Kobilo kipava, smradu, k**vo!

Mevlida: Smrad si ti!

Aneli: Majka ti je zlo sto se okreće u grobu, kujo, raspašćeš se!

Mevlida: Psihijatrija si teška.

Aneli: Ti si teška, jer mi život ugrožavaš. Ološu, bolesni, majku si ubila.

Mevlida: Ovo će sve u policiju.

Aneli: Džaba govoriš da se makne od mene, neće nikad, upamti to. Ako misliš da će se odreći mene i deteta grdno se varaš, svaku svađu mu grdno naplatim, veštice stara. Nije mi jasno da rođeno dete želite da razdvojite od rođenog deteta.

kurir.rs/pink

