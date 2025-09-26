ALEKSANDRA NIKOLIĆ BI VOLELA DA JOJ ASMIN BUDE OČUH! Šok priznanje: Prihvatam svaku majčinu odluku! Evo šta je sve rekla
Milosava Pravilović, majka bivše elitarke Aleksandre Nikolić, javno je priznala da joj se sviđa Asmin Durdžić, ali da se istovremeno plaši da ostane sama sa njim u izolaciji.
Milosava, prema sopstvenom priznanju, ne bi mogla da obuzda emocije, a ovim povodom se oglasila njena ćerka Aleksandra Nikolić.
- Zadovoljna sam učešćem moje majke u ''Eliti''. Mislim da se baš dobro snašla i da se lepo uklopila u tom okruženju. Čini mi se da se šali kada su emocije prema Asminu u pitanju, ali sve i da joj se zaista sviđa ona je odrasla žena, može sa svojim životom da radi šta poželi - kaže Aleksandra Nikolić za Informer i dodaje da ne bi imala ništa protiv da joj Asmin bude očuh.
- Neću se protiviti ako uđe u vezu sa njim. Podržavam i prihvatam svaku njenu odluku.
Inače, u toku emisije ''Igra istine'' Asmin je pitao Milosavu da mu bude devojka, a ona je nonšalantno odgovorila da već ima jednu i da ne može da bude druga.
Milosava se topi dok priča o Asminu
Aktuelna rijaliti učesnica Milosava Pravilović nedavno je otvorila dušu cimeru Borislavu Terziću Terzi o svojim osećanjima prema 31 godinu mlađem Asminu Durdžiću.
- Ima stav, spreman je i da se potuče, ja takve muškarce volim, a ne p*čke. On je lep i zgodan čovek, bitno je ono što on ima u sebi. Nisam ja primetila da on nije zainteresovan. Meni je samo da on ne sluša budale - govorila je Milovana.
