Milosava Pravilović, majka bivše elitarke Aleksandre Nikolić, javno je priznala da joj se sviđa Asmin Durdžić, ali da se istovremeno plaši da ostane sama sa njim u izolaciji.

Milosava, prema sopstvenom priznanju, ne bi mogla da obuzda emocije, a ovim povodom se oglasila njena ćerka Aleksandra Nikolić.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić napustila Elitu Foto: Pink

- Zadovoljna sam učešćem moje majke u ''Eliti''. Mislim da se baš dobro snašla i da se lepo uklopila u tom okruženju. Čini mi se da se šali kada su emocije prema Asminu u pitanju, ali sve i da joj se zaista sviđa ona je odrasla žena, može sa svojim životom da radi šta poželi - kaže Aleksandra Nikolić za Informer i dodaje da ne bi imala ništa protiv da joj Asmin bude očuh.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Neću se protiviti ako uđe u vezu sa njim. Podržavam i prihvatam svaku njenu odluku.

Inače, u toku emisije ''Igra istine'' Asmin je pitao Milosavu da mu bude devojka, a ona je nonšalantno odgovorila da već ima jednu i da ne može da bude druga.

Milosava se topi dok priča o Asminu

1/5 Vidi galeriju Milosava Pravilović Foto: Boba Nikolić

Aktuelna rijaliti učesnica Milosava Pravilović nedavno je otvorila dušu cimeru Borislavu Terziću Terzi o svojim osećanjima prema 31 godinu mlađem Asminu Durdžiću.

- Ima stav, spreman je i da se potuče, ja takve muškarce volim, a ne p*čke. On je lep i zgodan čovek, bitno je ono što on ima u sebi. Nisam ja primetila da on nije zainteresovan. Meni je samo da on ne sluša budale - govorila je Milovana.

