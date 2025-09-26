Luna je odlučila da poseti baku koja nije videla svoju praunuku, a sa kojom se nije videla četiri godine
LUNA ĐOGANI SPAKOVALA DECU I NAPUSTILA ZEMLJU Ćerkice povela sa sobom, tu je i Anabela: Evo gde su otišle i zašto - Razlog je jak!
Infouenserka Luna Đogani na društvenim mrežama gotovo svakodnevno deli trenutke iz privatnog života, a njena poslednja objava mnoge je ganula.
Ona je spakovala kofere i sa ćerkama Miom i Lanom i majkom Anabelom Atijas uputila se u Malme, treći po veličini grad u Švedskoj, gde živi Lunina baka.
Luna Đogani iznenadila baku, spakovala kofere i otišla u Švedsku Foto: Printscreen YouTube
- Baku nisam videla skoro četiri godine - rekla je prvo Luna.
- Ona se trenutno nalazi u svom stanu i nema pojma da mi dolazimo. Misli da dolazi samo moja mama - otkrila je Luna na svom Jutjub kanalu.
Iznenađenje je i te kako uspelo, baka nije krila suze radosnice, a emotivni kadrovi dirnuli su pratioce koji su na račun Luninog gesta imali samo pohvale.
Kurir.rs
