Infouenserka Luna Đogani na društvenim mrežama gotovo svakodnevno deli trenutke iz privatnog života, a njena poslednja objava mnoge je ganula.

Ona je spakovala kofere i sa ćerkama Miom i Lanom i majkom Anabelom Atijas uputila se u Malme, treći po veličini grad u Švedskoj, gde živi Lunina baka.

Luna Đogani iznenadila baku, spakovala kofere i otišla u Švedsku Foto: Printscreen YouTube

- Baku nisam videla skoro četiri godine - rekla je prvo Luna.

- Ona se trenutno nalazi u svom stanu i nema pojma da mi dolazimo. Misli da dolazi samo moja mama - otkrila je Luna na svom Jutjub kanalu.

Iznenađenje je i te kako uspelo, baka nije krila suze radosnice, a emotivni kadrovi dirnuli su pratioce koji su na račun Luninog gesta imali samo pohvale.

