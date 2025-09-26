Slušaj vest

Rijaliti učesnik Bora Santana zvanično se razveo od Milice Kemez. On se nakon brakorazvodne parnice odmah vratio u Belu kuću, gde je pred cimerima govorio o svemu sa suzama u očima.

Nakon njegovog izlaganja, Mina Vrbaški je ustala i ispričala detalje braka Milice i Bore.

Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, ATA images

- Ja kada sam krenula da radim na Red televiziji, njih dvoje su mi ponudili da pređem kod njih da živim da idemo lakše ujutru za posao. Oni jesu imali dosta svađa i rasprava, Milica ustane nervozna, Bora kasni, pa se posvađaju. Njihove svađe su bile bezazlene, a uvrede jake, a onda na kraju eskalira na velike svađe i uvrede. Mi smo se čuli prvog ujutru, za devet godina koliko ga znam, nisam ga čula ikada da tako plače. On sada kada je ustao da priča, njemu su oči bile pune suza. Njih dvoje su ovde započeli njihovu vezu - rekla je Mina.

- Ostavio sam drugare, vikendicu, da bih ušao ovde, normalan odnos, ona meni kaže da uđem u "Zadrugu" - rekao je Bora.

"Nije me ni pogledala"

Inače, Bora je ispričao detalje susreta sa Milicom, koja je bila potpuno hladna u sudnici.

Bora Santana o razvodu od Milice Kemez Foto: Printscreen YouTube

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

