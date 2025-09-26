Slušaj vest

Rijaliti učesnik i sin pevača Hasana Dudića i Zlate Petrović, Miki Dudić, danima unazad je vrlo aktivan u Beloj kući, te "po ćoškovima" često ume da komentariše teme, te mnogi gledaoci s nestrpljenjem iščekuju njegov sledeći korak.

Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", Miki je ušao u žestok verbalni okršaj sa cimerom Nenadom Macanovićem Bebicom i Milenom Kačavendom, a tim povodom se oglasio njegov otac Hasan.

On je na samom početku razgovora prokomentarisao Mikijevo učešće do sada.

- Šta mogu da kažem, on je odličan, što se mene tiče, on je naivan dečko za tamo. Imam mnogo dragih ljudi tamo, koje gotivim, ali ih je tamo puno. Njih 49 ili 50 su sačuvaj Bože, nit alata ni zanata... On hoće da se uozbilji i uradi neki svoj program. On hoće moje sve pesme i aranžmane, koje sam ja otpevao, hoće da preradi u novom ruhu, jedno 20-ak pesama, koje će puštati po 10. On na tome radi sada! - rekao je Hasan, a potom se osvrnuo na Mikijev sukob sa Bebicom:

- Ma kakav bre Bebica?! Za njega je Miki ikona, treba da se klanja kada ga vidi, imao je čast da ga upozna. Da je Bebica normalan, ne bi se kačio sa njim, lepo mu je rekao Bora. Miki je i sportista, ugledna ličnost, on je ništa i njegova reč ne znači ništa. On kada se pogleda u ogledalo, zna da ne vredi ništa. Njega je Miljana pravila majmunom, nosio joj je tamo kofere. Nije bitno šta se kaže, nego ko kaže!

