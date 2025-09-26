Slušaj vest

Učesnica "Elite 9Maja Marinković razgovarala je u pušionici sa Markom Janjuševićem Janjušem.

 Ona mu je priznala kako je jednom prilikom umalo zapalila svoj novi stan.

Kako je otkrila, Maja je ostavila upaljenu peglu čak dva dana.

Maja Marinković umalo zapalila stan Foto: Printscreen YouTube

- Ja sam krenula negde daleko, nije ni bitno i zove mene Taki i kaže: "Gde si? Peglu si ostavila upaljenu dva dana, da vidiš ovde šta je". Ja sam zaboravila peglu za veš da isključim dva dana.

kako je istakla, tada je naučila lekciju za sva vremena:

- Ja od sad svaki put gledam da li sam ostavila fen, pegu za kosu i peglu za veš. Zamisli da nije došao u stan? Ja zaboravim, mozak mi je sluđen - govorila je Maja.

Kurir.rs

