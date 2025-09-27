Slušaj vest

U "Eliti 9" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o njegovom odnosu sa Sarom Stojanović, sa kojo je ranije bio u vezi.

- Janjuše, ti najbolje poznaješ Saru jer ste bili u ozbiljnoj vezi od mesec i po dana - rekao je Darko

Upoznali se preko TikToka

 - Bili smo u ozbiljnoj vezi, upoznali smo se preko Tik Toka, posle smo se videli dva puta i energija se nije poklopila - rekao je Janjuš.

- Koga ona voli? - upitao je Darko.

- Ona svakoga voli, kada upozna muškarca ona je s njim odmah u vezi. Njoj ne pomaže ni institut na Oxfordu i to je tako. Mislim da se nešto dešavalo u njenom životu jer ona sebe ne poštuje jedan posto. Ona svako veče izlazi sama, nju svaki pevač zna jer stane ispred bine i gleda u pevača - rekao je Janjuš.

- Sram te bilo, nisam sama izašla već uvek izlazim s drugaricom - rekla je Sara.

- Je l' lažem? - upitao je Janjuš.

- Da - rekla je Sara.

- Kada si poslednji put bila sa mnom? - upito je Janjuš.

- Pre tri godine - rekao je Sara.

- Ne nego pre mesec dana - rekao je Janjuš.

Boginja žestoko udarila

- Boginja, ajde da čujemo tebe - rekao je Darko.

- Ona je mene pljuvala po Tik Toku, a ja sam čula o njoj šokantne stvari. Čula sam da je tražila jednom dečku da joj šalje čokoladice jer nema podršku - rekla je Boginja.

- To je kapiten Đura, moja podrška na Tik Toku, a s dečkom nisam imala ništa - rekla je Sara.

-  Bolje da psujem i da sam ovakva nego da koristim ljude za rijaliti kao ti - rekla je Boginja.

- Asmine, šta misliš o Sari? - upitao je Darko.

- Izvinio sam joj se samo da mi se malo otvori, ali ona je psihički poremećena. Samo se kači na poznate muškarce, a Ivana je koristila za rijaliti. Devojka je svinger i ona voli svingeraj, nju to ispunjava. Ona je povređena jer nju napolju koriste kao k*rton, jednom je dohvate i šutnu, pa ona se zaljubi u muški kišobran - rekao je Asmin.

