JANJUŠ OTKRIO KADA JE BIO POSLEDNJI PUT INTIMAN SA SAROM! Stojanovićeva uhvaćena u još jednoj laži, uporno pokušava da se izvuče
U "Eliti 9" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o njegovom odnosu sa Sarom Stojanović, sa kojo je ranije bio u vezi.
- Janjuše, ti najbolje poznaješ Saru jer ste bili u ozbiljnoj vezi od mesec i po dana - rekao je Darko
Upoznali se preko TikToka
- Bili smo u ozbiljnoj vezi, upoznali smo se preko Tik Toka, posle smo se videli dva puta i energija se nije poklopila - rekao je Janjuš.
- Koga ona voli? - upitao je Darko.
- Ona svakoga voli, kada upozna muškarca ona je s njim odmah u vezi. Njoj ne pomaže ni institut na Oxfordu i to je tako. Mislim da se nešto dešavalo u njenom životu jer ona sebe ne poštuje jedan posto. Ona svako veče izlazi sama, nju svaki pevač zna jer stane ispred bine i gleda u pevača - rekao je Janjuš.
- Sram te bilo, nisam sama izašla već uvek izlazim s drugaricom - rekla je Sara.
- Je l' lažem? - upitao je Janjuš.
- Da - rekla je Sara.
- Kada si poslednji put bila sa mnom? - upito je Janjuš.
- Pre tri godine - rekao je Sara.
- Ne nego pre mesec dana - rekao je Janjuš.
Boginja žestoko udarila
- Boginja, ajde da čujemo tebe - rekao je Darko.
- Ona je mene pljuvala po Tik Toku, a ja sam čula o njoj šokantne stvari. Čula sam da je tražila jednom dečku da joj šalje čokoladice jer nema podršku - rekla je Boginja.
- To je kapiten Đura, moja podrška na Tik Toku, a s dečkom nisam imala ništa - rekla je Sara.
- Bolje da psujem i da sam ovakva nego da koristim ljude za rijaliti kao ti - rekla je Boginja.
- Asmine, šta misliš o Sari? - upitao je Darko.
- Izvinio sam joj se samo da mi se malo otvori, ali ona je psihički poremećena. Samo se kači na poznate muškarce, a Ivana je koristila za rijaliti. Devojka je svinger i ona voli svingeraj, nju to ispunjava. Ona je povređena jer nju napolju koriste kao k*rton, jednom je dohvate i šutnu, pa ona se zaljubi u muški kišobran - rekao je Asmin.
