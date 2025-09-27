Slušaj vest

Danas je u "Eliti" zvanično počela školska godina za sve takmičare, a voditelji "Radio Amnezije'', Bora Santana i Filip Đukić prethodnih dana birali su takmičare koji će imati svoje predmete.

Ivan Marinković je održao čas iz kadra i kadrovskih veština gde je došao do novih saznanja o pojedinim rijaliti takmičarima.

- Jovana Mitić je dobila od mene jaku trojku. Muratu sam dao četiri minus, jer ne mogu da mu poverujem. Sunčica mu je pomagala. Kaže da je imao četiri godine i porodično okupljanje u dolini i da se fotograsisao tad sa projateljima. Ovde piše ''vreme nas je poslužilo dobro'', mora tu da se vežba još. Sandra Todić je najiskrenija učesnica. Svaki put kad ima odnose snima se kamerom, jer planira da se bavi snimanjem po*nića. Sara Stojanović mora na dopunske časove. Kaže nikada je niko nije snimao dok je vodila ljubav. Sara kaže da je sa kamerom po prvi put imala dodirnih tačaka u školi za talente - kazao je Ivan.

Pričala da je bila sa bivšim mužem Milene Kačavende

- Koliko si bila u šemi sa kuminim bivšim mužem? - glasilo je još jedno pitanje.

- Našli smo se u istom društvo i zablejali - rekla je Sandra.

- Možda je Srđan u međuvremenu na žutom pa zableji sa ovakvima. Njemu ni deca ne bleje, a ako je on zablejavao šta da kažem? - dodala je Milena.

