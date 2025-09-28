Slušaj vest

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš zbližili su se otkako su ušli u ''Elitu 9''. Njihov odnos pomno se prati, a najnovije scene iz Bele kuće podigle su prašinu u javnosti.

Naime, Janjuš je prišao da čestita Maji što je Luku Vujovića pobedila u glasovima. Nakon što ju je zagrlio i poljubio, savladale su ga emocije, te je Marinkovićevu uzeo u naručje, bacio je na krevet, a zatim legao preko nje i nastavio da joj se umiljava.

Elita - Maja i Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Nekoliko trenutaka Maja Marinković i Janjuš su se, naočigled svih, pipkali, štipkali, ljubili i grlili. Iako su se zarekli da je njihov odnos drugarski, ljubiteljima rijalitija je teško da u to poveruju.

''Istorija se ponavlja'', ''Žaklina i Jaško u akciji, drugi deo'', ''Oni će se pomiriti, pazite šta sam rekla'', samo su neki od komentara.

Maja Marinković i Janjuš
Foto: Printscreen

Možemo da budemo drugari bez pipkanja"

Bivši košarkaš nedavno je pokušao da bude bliži sa Majom dok mu je ona jasno odbrusila da sa njom nema fizičkog kontakta. Nakon toga su spomenuli i intimu.

- Mislio sam da možemo da napravimo neki kompromis - rekao je Janjuš.

Maja i Janjuš Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Ne može, možemo da budemo drugari bez grljenja i pipkanja - rekla je Maja.

- Čoveče ne zanima me - rekao je zadrugar.

- Šta da radim ja? Ti čim neće neko da ti da, naljutiš se - odbrusila je Maja.

