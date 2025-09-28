Slušaj vest

Pre Ivana MarinkovićaSara Stojanović bila je u vezi sa čovekom koji po godinama može deda da joj bude, tvrdi njen bivši dečko.

Nekoliko dana nakon početka devete sezone ''Elite'' Sara Stojanović smuvala se sa dve decenije starijim Ivanom Marinkovićem.

Sarina majka zgrožena ćerkinim postupkom nije mogla ni da nasluti da je rijaliti učesnica bila i sa starijim muškarcem od Marinkovića.

- Moj drug je izašao u jedan klub i zatekao je nju kako sedi sama za šankom i muva se sa konobarima. Verovatno je čekala da joj neko priđe, ili ko prvi padne, znate one fore. U jednom trenutku on mi je javio da se žvalavi sa konobarom. Došao sam i napravio skandal. Pokušala da se vadi na to kako je želela samo malo da se izluftira. Govorila je da drug laže da se ljubila sa nekim jer želi da nas rastavi. Međutim, nisam poverovao i pedalirao sam je - kaže bivši dečko Stojanovićeve za Hype i dodaje da Ivan Marinković nije jedini stariji muškarac sa kojim je bila.

- Kasnije sam čuo kad smo raskinuli i da je bila sa nekim starijim muškarcem koji može deda da joj bude. Sve me je to zgrozilo, tako da me ne čudi što se smuvala sa Ivanom. Verujte mi u današnje vreme postoje razne devojke. Onda ljudi samo krive muškarce za sve, a ne znaju da žene isto tako prave pakao.

"Jednoj mladoj devojci je uništen život"

- Jedino što njoj ide u korist je da dođe kuci gde je bezuslovno voljena. Jednoj mladoj devojci je uništen život. Zašto? Nikada nikome nista loše nije uradila da bi zaslužila ovolika ponizenja. Ona ovo neće moći da izdrži još dugo. Niko ne bi. Znam da je njen emotivni život za mnoge previše buran i ne podržavam to ali ovakav linč i pritisak neće na dobro izaći - rekla je za Pink majka Sare Stojanović.

