Danas po svemu sudeći nije bio najbolji dan Asminu Durdžiću. Nakon što se posvađao sa Ivanom Jovanović zbog posteljine, usledila je i drama sa Milosavom Pravilović koja je čula da on nje želi da se reši, pa mu je to žestoko zamerila.

- Ti ne znaš šta su mi radili sad. Da li sam to zaslužila? Ti mene da se rešiš? - govorila je Milosava.

Foto: Printscreen

- Ko je to rekao? Dragana? Sad ću da rešim. Šta nju briga? Neka gleda svoju Matoru - dodao je Asmin.

On je nakon toga otišao pravo kod Dragane Stojančević i žestoko joj zamerio jer se meša u njegov odnos sa Milosavom.

Foto: Printscreen

Međutim, tu nije bio kraj problema, on je ponovo ušao u sukob sa Ivanom Jovanović, a ona kako bi se rešila problema i svađe sa njim odlučila je da mu još jednom opere posteljinu.

Marija Kulić tvrdi da su Aneli Ahmić i Asmin Durdžić iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti. Marija Kulić na društvenim mrežama često iznosi svoje stavove i mišljenja o aktuelnim rijaliti učesnicima, a njena najnovija objava posebno se izdvojila.

Bez dlake na jeziku Marija Kulić osula je paljbu po Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću ističući da su iskoristili Staniju Dobrojević zarad popularnosti.

Stanija Dobrojević svojevremeno je ponizila svog bivšeg dečka Vladimira Tomovića

- Aneli je dobila novac da pljuje Staniju to sve preko njene grbače. Svi zaboravljaju da je Aneli sve zo započela. Njih dvoje su u stvari iskoristili da budu popularni, a to dete jadno, boli ih uvo...

