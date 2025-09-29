Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević najpre se uputio po ovonedeljne nominovane učesnike Milenu Kačavendu, Luku Vujovića i Vedrana Poljaka. Po dolasku u diskoteku, Tanasijević je nominovanima objasnio pravila igre koja će uticati na finalni rezultat. Važnu prednost u ovom izazovu ostvario je Vedran Poljak, pa su mu se zahvaljujući pobedi glasovi publike duplirali.

Usledio je trenutak odluke, a voditelj je potom saopštio konačne rezultate. Pored toga što su mu glasovi bili duplirani Vedranu to nije bilo dovoljno za opstanak.

— Milena Kačavenda ima 56 posto glasova, Luka Vujović ima 44 posto glasova dok Vedran ima nula posto glasova i napušta Elitu 9 — saopštio je Tanasijević.

Čim je stigao u studio, odlučio je da raskrinka bivše cimere.

- Vedrane šta misliš o Luki i Asminu? - upitala je Dušica.

- Tek će se saznati istina, polako - rekao je Vedran.

- Šta misliš o Sari Stojanović? - upitala je Dušica.