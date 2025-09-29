NIJE IMAO NI TRUNKE ŠANSE: On je izbačen iz Elite 9, ukućani se emotivno oprostili od njega, čim je stigao u studio opleo po bivšim cimerima
Voditelj Darko Tanasijević najpre se uputio po ovonedeljne nominovane učesnike Milenu Kačavendu, Luku Vujovića i Vedrana Poljaka. Po dolasku u diskoteku, Tanasijević je nominovanima objasnio pravila igre koja će uticati na finalni rezultat. Važnu prednost u ovom izazovu ostvario je Vedran Poljak, pa su mu se zahvaljujući pobedi glasovi publike duplirali.
Usledio je trenutak odluke, a voditelj je potom saopštio konačne rezultate. Pored toga što su mu glasovi bili duplirani Vedranu to nije bilo dovoljno za opstanak.
— Milena Kačavenda ima 56 posto glasova, Luka Vujović ima 44 posto glasova dok Vedran ima nula posto glasova i napušta Elitu 9 — saopštio je Tanasijević.
Čim je stigao u studio, odlučio je da raskrinka bivše cimere.
- Vedrane šta misliš o Luki i Asminu? - upitala je Dušica.
- Tek će se saznati istina, polako - rekao je Vedran.
- Šta misliš o Sari Stojanović? - upitala je Dušica.
- Ona je izgubljena u vremenu i prostoru - rekao je Vedran.