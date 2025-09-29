Slušaj vest

"Vodio sam je kod Karamujića"

Santana je otkrio nepoznate detalje iz braka sa Milicom i to javno u Šiša baru.

- Nisam ušao da pričam o njoj i pljujem je, ali ima udela ona što sam ušao, da ne bih napravio neki problem ili nešto. Do juče je molila da budemo u dobrim odnosima, ali odjednom velika promena i to je meni bilo jako sumnjivo - rekao je Bora i dodao:

- Ne znam šta to treba da znači. Mi smo na poslu bili najvredniji i Veliki šef i šefica su nagradili naš rad, ali naše slaganje nije dobro bilo. Ukoliko je ona imala sa Filipom onako nešto kako joj to nije blam, a ja joj jesam? Ja sam dečko širokih shvatanja i nikad joj nisam pravio problem. Mi smo išli zajedno i kod sveštenih lica i kod Karamujića, on je video da imam nešto zbog čega mi ne ide, kao što je i ona imala - rekao je Bora.

"Sumnjala je da sam gej"

- Ona je jedno vreme sumnjala da sam gej jer nije mogao da mi se digne na nju da izvineš, a čim smo raskinuli i kad sam bio s drugim devojkama to je trajalo po dva, tri sata. Mi nismo mogli jedno bez drugog da legnemo, ali nešto nije štimalo. Ja nju nisam varao, viđao sam se s jednom devojkom dok sam bio slobodan i pred naše mirenje - rekao je Bora.

Milica nakon emotivnog brodoloma

Milica je samo jednom u emisiji Magazin In govorila o krahu ljubavi sa Borom, ali je ipak ostala misteriozna.

- Okrenula sam leđa... Najteže je ženi da ode. Žena mnogo trpi. Govorim o ženama koje vole da su u vezi, njima je teško da promene i da grade opet nešto... Nije lako ženama da odu. Mi smo od Zadruge 3 zajedno, nekih 5, 6 godina zajedno, mi smo bili u vanbračnoj zajednici, taj papir mi ništa ne znači. Meni se nekad grlo osuši pričajući, ali muškarci kao da ne čuju to. Onda na kraju dobijem: ''U pravu si''. Ali ja ne želim da budem u pravu u ovom slučaju. Jedna poruka muškarcima - kada nađete pravu ženu to vam, je bolje nego da ste Loto osvojili. Žena je ta koja muškarca gura napred i uvek će ga gurati... - rekla je Milica u ''Magazinu In'' i dodala:

- Traume nosim od vezivanja, od toga da li stvarno postoji taj jedan muškarac koji će ceniti ženu bez kalkulacija, manipulacija i proračuna...

